维护国家利益 约旦打算部分终止约以和平协定

约旦国王阿卜杜拉二世21日说，打算终止约旦与以色列1994年所签和平协定中涉及租借两块土地的内容；约旦要宣示对这两块土地的主权，维护国家利益。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡当天说，以方知道约旦的打算，希望进一步与约旦方面沟通，探讨延长协定的可能性。

【不续约】

阿卜杜拉二世在一份声明中说，打算终止履行1994年和平协定的两份附件，内容涉及允许以色列租借约旦位于两国交界处的两块土地25年。

这两块土地分别是约旦西北部伊尔比德省的巴古拉和约旦南部亚喀巴省、靠近死海的古玛尔。巴古拉面积大约6平方公里，1950年遭以色列占领；古玛尔面积大约4平方公里，1967年第三次中东战争时由以色列控制。

依据和平协定附件，约旦对这两块土地拥有主权，以色列有使用权。约旦方面允许农民、军人等以色列公民自由出入这两个地方。租借协定明年到期；如果要停止租借或修改协定，签署方中任何一方需在协定到期一年前通知对方，否则自动续约。

“这两块土地现在是、将来也是约旦领土。”阿卜杜拉二世说，约旦北靠叙利亚、东接伊拉克、西邻以色列，要“在地区局势动荡的年代”维护国家利益。

【应民意】

阿卜杜拉二世没有提及作出这一决定的原因。

约旦官方媒体佩特拉通讯社报道，约旦国内要求终止租借、完全控制这两块土地的呼声高涨，阿卜杜拉二世承受的舆论压力增大。他告诉约旦资深政治家，国家要对这两地行使“完全主权”。

美联社报道，要求终止租借协定的民众上周在首都安曼示威。按照法新社的说法，数百人19日和20日走上街头，要求政府收回巴古拉和古玛尔。

与以色列签署和平协定的阿拉伯国家只有两个，约旦是其中之一。长期以来，约旦与以色列在安全领域合作密切。去年，两国合作拓展至经济领域。以方经由两国北部边界的管道向约旦供应天然气。

不过，和平协定在约旦国内不受欢迎；激进人士和政治家抗议与以方续约，认为租借协定让约旦受辱，使以色列对约旦领土的占领“永久化”。

约旦议员萨利赫·阿尔穆提赞赏国王不打算续约的决定，说这是重塑约旦公民和领土尊严的“积极一步”。

【再商谈】

以色列总理内塔尼亚胡21日在一场纪念已故前总理伊扎克·拉宾的活动上说，以方知道约旦方面终止和平协定部分内容的打算。和平协定在拉宾执政时期与约旦方面签署。

内塔尼亚胡说，“约旦有权收回领土”，但希望与约旦进一步商谈“延长现有协定的可能性”。他认为，整体看，和平协定至关重要，是确保地区稳定的基石之一。

以色列前驻约旦大使奥代德·埃兰说，约旦方面的决定不让人惊讶，双方还有时间谈判协定内容。

埃兰排除约旦终止和平协定其他条款的可能性，“继续遵守和平协定符合约旦利益，事实上也符合以色列的利益”。（包雪琳）（新华社专特稿）

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