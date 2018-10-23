北外中国式摔跤队巡讲团亮相布达佩斯与克拉科夫

北京外国语大学中国式摔跤队巡讲团与波兰克拉克夫市友好人士进行中国式摔跤交流。右四为李全生副教授。北外中国式摔跤队供图

人民网北京10月22日电（记者 杨晔）当地时间2018年10月15日—18日，北京外国语大学中国式摔跤队巡讲团对匈牙利首都布达佩斯和波兰克拉克夫市进行友好文化交流访问。

巡讲团由北京外国语大学体育教研部主任、北外中国式摔跤队教练李全生副教授率领。本次活动是北京外国语大学孔子学院工作处组织的中华传统文化“北外巡讲”的组成部分。

李全生副教授率巡讲团分别在匈牙利罗兰大学孔子学院和波兰盖隆大学孔子学院举办的中国式摔跤专场讲座上围绕有关中国式摔跤的起源和发展、在相关国家和地区的开展情况进行了详细介绍。并结合中国式摔跤的技术特点向当地各界人士进行了实战表演。来自布达佩斯、克拉科夫多所高校以及当地武术团体和各界对华友好人士近百人现场聆听了李全生副教授的讲座，领略了中国式摔跤的别样风采。

据李全生副教授介绍，中国式摔跤是中国武术的重要组成部分，有着1500多年的职业化历史，具备很成熟的运动体系。在日常练习和竞技比赛中讲究中国传统礼仪和对师长及对手的尊重，同时又有着极强的实用性和技击性。在中国历史上很多封建王朝的皇家贴身侍卫都由精通中国式摔跤的武士担任。另外，中国式摔跤作为一项现代竞技体育项目，兼具西方体育的竞争特征和中华民族“和”的思想，既有广泛的国际性又有鲜明的民族性。中国式摔跤还是中华传统文化宝库里的一枚瑰宝，一招一式都体现出中华民族的思维方式、行为方式和为人处世的精神世界。外国朋友通过接触和练习中国式摔跤将有助于更好地理解中国文化和中华民族丰富的精神世界。

讲座结束之后，当地武术团体和各界友好人士纷纷表示，这是他们第一次接触中国摔跤，这项运动兼具防身和健身功能，是一项儒雅且很有发展前景的对抗运动。愿意协助推动中国式摔跤在当地的开展，并希望未来能有机会到中国交流。

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)