“加勒对话”国际海事会议探讨合作共管海洋

据新华社科伦坡10月22日电 （记者唐璐、朱瑞卿）由斯里兰卡海军主办的2018年“加勒对话”国际海事会议22日在科伦坡开幕，本次对话主题为“携手合作，共管海洋”。斯里兰卡总统西里塞纳作为主宾出席了开幕式。

斯里兰卡海军司令拉纳辛哈发表开幕致辞说，“加勒对话”自2010年开始，至今已举办9次。斯里兰卡地处印度洋中心，拥有地理优势的同时也面临一些挑战。斯里兰卡愿与各国一起讨论海上安全问题，分享相关经验。

中国海军指挥学院院长韩小虎发言指出，中国愿意在尊重印度洋各国核心利益和重大关切的基础上，与域内外国家一起，共商海上安全议题，贡献海洋安全治理智慧，交流反海盗行动经验，分担海上维稳职责，提供海上安保支持，共担海上安全责任。

斯前海军司令贾亚纳特·科隆巴哥介绍，在中国等多国支持下，“加勒对话”已成为斯里兰卡海军最为重要的一个国际对话平台，每年的论坛都会吸引来自世界各地的大批专业人员前来探讨与海洋事务有关的问题。

据了解，本届“加勒对话”为期两天，共有来自52个国家和22个国际组织、相关国防工业公司的代表以及专家学者140余人参加，中国、印度、俄罗斯、美国等均派出由高级海军将领组成的代表团。

《 人民日报 》（ 2018年10月23日 21 版）

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