探索精准防治心脏病之道（科技大观）

据世界卫生组织2017年统计报告，全球心血管疾病死亡人数已占非传染性疾病死亡人数的45%，是人类“头号杀手”。

健康人心脏中含有超过1万种蛋白质，它们协同作用，一起维持着心脏的跳动。蛋白质分子层次的改变，被认为是心脏病的根本原因。因此，准确地了解蛋白质的种类、分布和功能，对心脏疾病的治疗十分重要。推行心脏病的精准防治成为当前医学领域重要目标之一。

德国研究人员近期在权威杂志《自然通讯》发表文章，编绘了第一张较为全面的健康人心脏蛋白质组学地图。科学家们采集了心脏所有区域（如心脏瓣膜、心脏腔和主要血管等）的蛋白质信息。通过质谱分析，总共发现了近1.1万种不同蛋白。研究发现，所有心脏病患者的相关蛋白都发生了改变，但每个个体间的变化有所不同。这些发现揭示了精准医疗的重要性——尽管患者都有相似症状，但每个病例都存在不同的分子功能障碍，因此，需要认识和区别对待心脏药物可能产生的个体差异。

精准医疗眼下很热门，具体是指通过基因组、蛋白质组等组学技术和医学前沿技术，精确找到疾病的原因和治疗的靶点，对疾病不同状态和过程进行精确分类，最终对疾病和特定患者进行个体化精准治疗。也就是说，“精准”是核心，只有搞清楚了疾病在基因蛋白层面的病因，才能做到心中有数，精准打击。譬如，遗传性心血管病分为单基因或多基因突变所致。肥厚型心肌病是其中较为典型的单基因突变疾病，近年来通过基因检测手段，已进一步了解其突变基因，并针对其突变机制，用钙离子减敏剂等作为主要的治疗药物。这是一次较为成功的精准治疗尝试。但对于更复杂的多基因突变疾病，还需要更深入研究。

目前，全球精准医疗更多地集中在对恶性肿瘤的早期诊断和治疗上，对心血管病领域的研究还在起步阶段。大量心脏样本是心脏区域精细化研究的一个关键因素。上述研究中，研究人员从60例心脏手术和法医样品中收集了超过150种组织样本。然而，这只是开始，还需要大量的样本信息来开拓更大版面的“地图”。世界各地的研究人员正努力建立临床和实验室数据的国际资料库，致力于更好地了解心脏病患者的遗传基础、共性和差异。

未来心血管疾病的治疗模式，势必会转向对个体化治疗对象的高度关注。不过，与医学实践中的任何重大变化一样，在心脏病学领域进行精准治疗的过程是缓慢的，只有全球通力配合，借助大数据及人工智能，不断拓展和加深对心脏的认识，才有望最终改变我们治疗心脏病的方式。

（作者单位：复旦大学附属中山医院心外科）

《 人民日报 》（ 2018年10月23日 22 版）

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