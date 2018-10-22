北京榜样与时代小先生用责任传播美好

人民网讯 10月20日，第4期“小手拉大手——说出你的榜样故事”活动在宋庆龄故居举行。北京榜样张博研与一名时代小先生共同宣讲榜样故事。

中国宋庆龄基金会研究中心、宋庆龄故居管理中心主任艾多在致辞中指出，宋庆龄认为少年儿童工作是“缔造未来”，这正是中国宋庆龄基金会的三项宗旨之一。2017年，中国宋庆龄基金会时代小先生办公室在故居启动与北京榜样共宣讲活动，邀请孝老爱亲、热心公益、敬业奉献等北京榜样和小先生一起讲述他们的故事，就是要发挥榜样的引领示范作用。

密云区广播电视中心主持人张博研是以“用责任传播美好”为主题，生动讲述他故事。在他读高中时妈妈患上癌症，为保障儿子上学，妈妈采取保守治疗。大学毕业张博研放弃到重庆巴南电视台工作的机会，回到家乡密云并说服父亲卖掉家中唯一房产为母亲治病。他在工作中身兼数职，勤奋敬业，荣获了北京市优秀播音员主持人等多项荣誉，用自己的担当进取精神为年轻人做出表率。张博研对时代小先生从小学习宋庆龄精神、雷锋精神等十分赞许，激励大家继续努力，成长为今后的国之栋梁。当他得知小先生常常参加讲解、朗诵等活动，就现场带领大家练习播音主持发声技巧。

来自什刹海小学的张恒溪同学在学校是个热情、爱帮助别人的女孩，常常帮助社区清理小广告，多次被评选为“最美学生”。作为“学雷锋小先生”代表演讲，她激动地说：“我所做的这些都是微不足道的，离我心中的宋奶奶还差的很远呢！我会继续努力，也希望能有更多的同学加入到这个行列中来，让我们大家一起建设美丽的家园。”

时代小先生在庄严肃穆的雕像前齐声朗诵《礼运大同篇》。“大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦……是谓大同。”故居老师对小先生进行讲解技巧、礼仪训练，并现场指导孩子们成为注册志愿者。在故居优秀志愿者的引导下，小先生和家长共同参观学习宋庆龄生平展，并在庭院中感受曾经在国际交流活动中有精彩表现的小先生讲解风采。

时代小先生与北京榜样共宣讲活动是2018年北京市小微志愿服务支持计划项目，活动由宋庆龄故居管理中心主办，宋庆龄故居志愿者联合会承办，首都精神文明建设委员会办公室、北京市志愿服务指导中心支持。

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