应对人口老龄化要加强顶层设计统筹协调推进

人民网讯 10月20日，中国老年学和老年医学学会2018年学术大会在国家会议中心举行。本届大会以“积极应对人口老龄化：新时代，新思路，新对策”为主题，来自全国各地的近2000位老年学和老年医学相关领域的专业人士及企业家代表等出席大会。全国人大常委会原副委员长、中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲，第十二届全国政协副主席齐续春出席大会并致辞。

中国老年学和老年医学学会会长刘维林表示，人口老龄化是始终贯穿我国 21世纪的基本国情，积极应对人口老龄化是我国一项长期发展战略。举办这次大会，不仅是贯彻落实习近平总书记关于加强老龄工作重要讲话和重要指示精神、积极应对人口老龄化行动的重要举措，同时也是从理论和实践上落实国家有关开展人口老龄化国情教育的重要抓手。

我国人口学、老年学的开拓者和奠基者邬沧萍教授，在会议现场就积极应对人口老龄化做了主旨分享。邬沧萍教授指出，新时代背景下，积极应对人口老龄化不仅要加强顶层设计，同时要统筹协调推进。邬沧萍还强调，“要兼顾人口、生育、养老、医疗、健康等多个方面的因素。同时，要在全社会传播积极老龄化的观念，鼓励全社会积极支持和参与健康老龄化，推动社会和谐。”

在政策论坛和老龄智库专家论坛部分，来自国家卫健委、国家民政部、国家发改委以及全国老龄办的多位领导和权威专家出席，就积极应对人口老龄化的制度建设和政策措施以及前瞻问题等进行了权威解读。由学会直属分支机构举办的专业学科分论坛的16个分论坛也同期举行。

会议期间，学会发布了重要的研究成果——积极应对人口老龄化国情报告，并在现场举行了揭幕仪式。全国老龄办领导、特邀嘉宾以及学会领导共同为报告正式发布揭幕。据了解，《新时代积极应对人口老龄化发展报告（2018）》（简称：“发展报告”）是此系列科研成果的第一部，同时也是我国首部积极应对人口老龄化发展报告。

中国老年学和老年医学学会副会长、中国人民大学副校长杜鹏就报告内容做了解读。据悉，该报告由中国人民大学、北京大学、浙江大学、南开大学等高校科研机构专家组成的课题研究团队共同编著。全书由一个主报告和四个专题报告构成，主报告重点聚焦应对人口老龄化的新国情、新进展、新思路、新战略等方面，专题报告则侧重关注当下积极应对人口老龄化的重大议题进行深入研究。

(责编：陶稳(实习生)、常红)