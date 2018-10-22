韩国频发电信诈骗冒充“总统亲戚”

中新社首尔10月22日电 (记者 曾鼐)韩国近期发生数起冒充总统亲戚等进行的电信诈骗案件，有人甚至被骗上亿韩元。韩国总统府青瓦台22日公开回应称：“纯属诈骗”，提醒民众及时举报。
近年，韩国饱受电信诈骗之苦。根据韩国金融监督院今年7月统计，去年韩国电信诈骗案涉案金额高达2431亿韩元，同比增加26.4%。近来，以总统亲属等为名义的电信诈骗频发，引发舆论高度关注。
韩国总统府青瓦台22日表示，去年8月，韩国出现个别以冒充韩国总统亲戚等进行的电信诈骗，但近期类似诈骗案连续发生。
青瓦台当天公布了六起案件的相关情况。据青瓦台发言人金宜谦介绍，该类案件主要包括冒充总统亲属、青瓦台高层官员等；在其中一个案件中，一名犯罪嫌疑人从去年底至今年1月以总统名义连续向多名颇有影响力的社会人士发送短信，总计骗取数亿韩元，最多的一位受害者被骗取4亿韩元。
金宜谦表示，文在寅已对此作出特别指示，称此“极其荒唐”。他说，正对该类案件进行调查，纯属诈骗行为，提醒民众接到索取钱财的行骗电话及时举报。(完)
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