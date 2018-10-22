原标题：全球热点：《中导条约》岌岌可危 美俄欧下一步如何走？

新华社莫斯科１０月２２日电 （全球热点）《中导条约》岌岌可危 美俄欧下一步如何走？

新华社记者

俄罗斯外交部和国家杜马（议会下院）２１日分别表示，如美国继续一意孤行退出《中导条约》，俄罗斯将用军事技术和其他必要手段予以回应。

当天到访莫斯科的美国总统国家安全事务助理博尔顿有望在接下来的访问中见到俄总统普京以及多位高官。俄方表示，希望博尔顿能就此作出解释。俄总统新闻秘书佩斯科夫２１日说，普京将接见博尔顿，不会因美方宣称退出《中导条约》而取消。

分析人士认为，美方若真退约，不仅俄罗斯会予以回应，也将刺激德国等欧洲大国神经，危及全球核军备控制和国际安全。

【新闻事实】

美国总统特朗普２０日称，美国将退出《中导条约》，理由是俄方违反了条约规定。

针对特朗普这一表态，俄外交部副部长里亚布科夫表示，美国这种粗暴方式让国际社会日益感到不满。美方声称退出《中导条约》是企图要挟俄方在战略稳定问题上让步。美方应避免破坏《中导条约》，俄方愿就此与美对话。

俄国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基说，美国打算退出《中导条约》，是在全球裁减军备道路上埋下一颗“大地雷”，将给核军备控制带来严重危机。

德国政府发言人２１日发表声明说，对美国宣称要退出《中导条约》感到遗憾，该条约是控制军备的重要力量且符合欧洲利益，北约成员会就美方此举可能带来的后果进行讨论。

德国外交部长马斯表示，《中导条约》为欧洲安全体系提供了重要支撑，特朗普政府这样做让德国和欧洲很难办。

【深度分析】

中国现代国际关系研究院俄罗斯所专家陈宇说，就美方来说，特朗普政府此时放话退约也有在中期选举前刻意表现对俄强硬态度的考量，或作为筹码向俄方施压之意。就俄方来说，恐怕会出台对等反制措施，普京本人此前也曾有过“你若退我必退”的表态；而一旦美国退约，欧洲大国将首当其冲面临风险，预计法德两国会反应强烈。

陈宇说，如果美国最终当真退出《中导条约》，两国发展中短程导弹的行动将公开化。美国可能将中短程导弹部署在中东欧地区，直接威胁俄罗斯本土；俄罗斯的中短程导弹打不到美国本土，但可威胁欧洲国家。中短程导弹射程短、机动性强，相比战略性核武器，一旦出现突发情况，俄美将更缺少足够时间进行预警和处置。

陈宇说，博尔顿此次访俄主要探讨安全问题，但美俄军控协议前景堪忧，不仅《反导条约》已撕毁、《中导条约》岌岌可危，双方２０１０年签署的第三阶段《削减和限制进攻性战略武器条约》也将于２０２１年到期。美国想要恢复自身军事力量的绝对优势而不愿续约；俄罗斯因国力不够、要保持战略平衡而还想续约，甚至可能要被迫在叙利亚、乌克兰等问题上向美方有所妥协，具体动向还有待观察。

【即时评论】

从气候变化《巴黎协定》，到联合国教科文组织等国际机构，再到伊核协议，乃至前不久的万国邮政联盟，特朗普政府一次次以“美国优先”之名，行退约、毁约之实；一次次为维护“超级大国”地位而单边“快进”，却给国际社会带来历史的倒退。

美国此番威胁退出重要的军控与裁军条约，更是对全球战略平衡与稳定的挑战，将世界和平一步又一步推向巨大风险之中。

【背景资料】

自２０世纪７０年代以来，美国和苏联以及后来的俄罗斯就核裁军达成一系列协议。

美苏１９７２年签署《限制反弹道导弹系统条约》（简称《反导条约》），美国于２００２年单方面退出。

美苏１９８７年签署《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》（简称《中导条约》）。条约规定两国不再保有、生产或试验射程在５００至５５００公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。近年来，美俄多次相互指责对方违反条约。

美苏１９９１年签署核裁军条约《削减和限制进攻性战略武器条约》。２０１０年４月，俄美两国元首在捷克首都布拉格签署新版条约，新条约２０１１年２月生效，有效期１０年。新条约规定，双方应在７年内将各自部署的核弹头削减至１５５０枚以下，部署的运载工具不超过７００件。（记者：赵嫣、栾海；编辑：商婧、孙浩）（相关图文视频融合报道请关注“新华国际头条”微信公众号）

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