“2018中韩媒体论坛”在韩国江原道举行

主要嘉宾合影留念。

人民网江原道江陵10月20日电 （记者李美玉）10月20日，“2018中韩媒体论坛”在韩国江原道江陵市举行。来自中韩两国40多家主流媒体的资深媒体人及江原道政府的有关人士近百人参会，畅谈中韩媒体交流，共叙两国民间友好。

江原道道知事崔文洵、人民网副总裁唐维红、新华社高级记者汪涌、《民主与法制》周刊总编辑刘桂明、韩国新闻广播编辑人协会副会长金相寿、宋泰烨及人民网韩国公司总经理周玉波等出席论坛。

本次论坛由人民网韩国公司及韩国江原道政府共同主办，旨在促进中韩民间文化体育交流，搭建中韩友谊桥梁。与会者围绕中韩媒体的发展历史及交流方向、中韩体育合作及媒体人的作用等主题畅所欲言，坦诚交流，共同探讨合作发展新亮点。

江原道道知事崔文洵向出席论坛的中韩媒体代表致以热烈欢迎。他在致辞中介绍了自己与媒体的渊源。他提到，自己是媒体人出身，了解媒体人的需求，所以在2018平昌冬奥会期间为来自全世界的媒体记者提供了各种便利。他指出，平昌冬奥会是历史上最成功的冬季奥运会之一。江陵作为平昌冬奥会冰上项目的举办地，获得了650万名游客的盛赞。他表示，2018冬奥会在江原道圆满落幕，预祝2022北京冬奥会成功举行，希望中韩两国以奥运会为媒介，增进感情，加深理解；同时期待参加本次论坛的中韩媒体代表发挥桥梁作用，助力中韩民间交流。

韩国新闻广播编辑人协会副会长金相寿在致辞中引用清朝文学家张潮的一句“情之一字，所以维持世界；才之一字，所以粉饰乾坤。”来描述中韩媒体人之间建立深厚感情的重要性。他表示，希望通过本次活动，维系中韩媒体之间友谊的纽带，使友好交流关系更上一层楼。

“雨后地更实。”人民网韩国公司总经理周玉波在致辞中引用韩国一句谚语称，中韩两国的媒体是两国关系发展的见证者、记录者和推动者，在两国关系的发展进程中负有不可推卸的责任。她指出，中韩两国媒体人应该在把握中韩关系发展正确方向的前提下，秉持理性、客观的建设性态度，加强交流合作，传播理性声音；不做片面偏激、不负责任的报道；全面准确、积极主动报道两国的利益共同点和战略融合点；持之以恒推进两国经济、文化、青少年等各领域友好交流，为推动国家关系健康稳定发展提供源源不断的舆论正能量。

人民网副总裁唐维红发表题为《汇聚中韩媒体合作正能量 搭建友谊合作新桥梁》主旨演讲。她表示，中韩建交26周年，双方各领域交流合作从小到大、由浅入深，中韩关系实现跨越式发展。今年是中国改革开放40周年，也恰逢中韩战略合作伙伴关系建立10周年。维护好、发展好中韩关系是两国的共同责任。新形势下，两国媒体的交流愈发重要。我们作为媒体人，应以维护好中韩关系、深化经济等领域合作、扩大人文交流发展为己任，汇集智慧力量，携手开启两国交流合作新时代，推动中韩关系行稳致远。

唐维红就中韩媒体深化合作提出三点建议：第一、发力新技术，共同应对未来媒体环境的变革。第二、为中韩青少年搭建文化交流平台。第三、共同推进民间交往，讲好中韩合作共赢的精彩故事。她强调，媒体是人们观察世界的“眼睛”，在影响民意、凝聚民心方面举足轻重，应充分发挥桥梁纽带的作用，讲好中韩合作共赢的精彩故事，为双边发展营造良好舆论氛围。人民网愿发挥自身优势，与韩国媒体同行，与政府部门和企业界朋友，共同策划和举办文旅、科创等高端活动，搭建双方合作交流平台，促进两国间人文交流，增进国民感情。

新华社高级记者汪涌在发表主旨演讲时说，中韩两国正以体育为媒，进行着丰富多彩的文化交流活动，加深了了解，促进了友谊，推动着世界体育运动的发展。以中韩为核心的东亚地区，正用体育的方式吸引全世界的目光，展示自己悠久的文化、强大的经济实力、优秀的人才、出色的组织和保障以及谦逊的学习态度和能力。他指出，马拉松成为中韩体育交流新载体。在这一趋势中，中韩两国媒体可以更紧密合作，发挥媒体独特的资源整合优势，发挥出沟通、交流、组织、传播等优势，成为两国体育文化交流的主力军。

韩国新闻广播编辑人协会秘书长陈世根在演讲中引用“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”这句话来表达中韩两国人民民心相通的重要性。他说，回顾中韩关系发展历史，人文交流频繁活跃，两国通过和亲等方式缔结血缘关系来保持长期稳定、化解危机的例子很多。如今，上述的传统方式逐渐消失殆尽。媒体应当承担起这份责任，在维护本国利益的同时，兼顾两国共同利益。因此，媒体外交十分必要。

21日，出席论坛的中韩媒体代表还将参加“首届中韩友好马拉松赛”，在美丽的襄阳郡激情开跑，感受体育的魅力，享受奔跑的欢乐。

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(责编：龚茜(实习生)、杨牧)