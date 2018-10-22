不忘留学初心 牢记报国使命

参加座谈会人员合影留念 摄影：叶圣锋

人民网北京10月22日电 21日，纪念习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的重要讲话发表5周年座谈会在北京举行，全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长陈竺出席并讲话。

五年前的10月21日，习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上发表重要讲话。这是党和国家领导人第一次专门就留学工作发表讲话，是指导留学工作的基本纲领和重要文献，成为留学工作和欧美同学会工作的指南。本次座谈会由欧美同学会副会长、教育部原副部长刘利民主持。来自欧美同学会全国各级各类组织的七位代表，在座谈会上畅谈了五年来以习近平总书记的重要讲话为根本遵循，在努力发挥广大留学人员“留学报国的人才库”、“建言献策的智囊团”、“开展民间外交的生力军”三大作用中的工作体会。

中央驻港联络办副主任、欧美同学会副会长、留英分会会长谭铁牛在发言中说，习近平总书记重要讲话对留学人员在中国近代以来四个重要阶段所做贡献给予了高度肯定。他深深感受到了总书记、党和国家对广大留学人员的殷切期望。他认为新一代留学人员的责任担当应该就是致力于为实现两个一百年奋斗目标做出贡献。

北京市人大常委会副主任、致公党北京市委主委、北京欧美同学会会长闫傲霜深情回顾了二十多年前她回国不久就加入到欧美同学会的情形，她至今珍藏着当年的会员证。闫傲霜表示，首都北京的留学人员肩负着服务国家战略的使命，责任重大。北京是留学人员集中的地方，习近平总书记对留学人员四大历史阶段重大贡献的肯定，北京都有所承载。在建设中国特色社会主义的新时代，留学人员应当把自己的报国梦融入到实现中国梦的壮阔奋斗之中，把自己的名字写在中华民族伟大复兴的光辉史册之上。

欧美同学会副会长、建言献策委员会主任王辉耀是国务院参事，组建了“全球化智库”政策咨询机构。在发言中，他十分关注总书记讲话中有关留学政策的重大突破——过去“支持留学、鼓励回国、来去自由”的12字方针之上又加上了“发挥作用”，变成了16字方针。他认为，这是总书记讲话赋予留学人员的历史使命。当代的留学生，旅居海外也好、回国工作也罢，都曾经负笈千万里，习得立身做人，也有了报国为民的基础，就要发挥自己的作用，义不容辞担当起更好地发出中国声音、讲好中国故事的责任。

作为青年留学生的代表，“北京爸爸的选择科技有限公司”创始人兼CEO王胜地，从留学生创业和企业社会责任的角度畅谈了习近平总书记重要讲话五年来的体会。王胜地说他的企业已经发展到1000多名员工，坚持绿色发展、基本上没有过剩库存。企业响应国家号召，积极履行社会责任，投身扶贫攻坚。在乡村建设图书馆、帮助残障婴幼儿，在甘肃、宁夏开展产业扶贫，促进当地经济发展。

上海张江长三角科技城发展有限公司执行总裁吴玉华学长，着重从总书记讲话中对留学生四点希望之一的“奋力创新创业”的角度畅谈了体会。他结合自己的本职工作，介绍了打造欧美同学会“海归科技品牌建设”的设想：把留学人员科研能力强、海外联系广的优势充分发挥出来，从“海归小镇”到“海归科技园区”，再到“海归区域一体化的小城”，为国家区域一体化政策的实施做出留学生独特的贡献。

留苏分会副会长兼秘书长、北京化工大学工会常务副主席贾梦秋教授，重温了当年毛泽东同志给予青年人“希望寄托在你们身上”谆谆教诲所产生的、对整整一代留学生的影响。留苏分会、包括现在的留俄学生，正在发挥自身所独有的得地域之先的优势，凝聚各专业领域人才，打造精品项目，进行示范引领，推动国家“一带一路”倡议的实施。

东南亚和南亚分会副会长兼秘书长、航天海鹰机电技术研究院有限公司总师王金宝在发言中强调，东南亚和南亚国别分会建立以来，积极响应国家“一带一路”倡议，以民间外交为桥梁，围绕政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的核心内容，开展对外交流活动。以高端智库为引领，发挥欧美同学会高端人才聚集的优势，开展围绕“一带一路”的对外交流工作。

座谈会上，欧美同学会（中国留学人员联谊会）党组书记、秘书长王丕君介绍了五年来全会上下贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，在成为留学报国的人才库、建言献策的智囊团、开展民间外交的生力军方面的新成绩。

王丕君强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，进一步加强思想引领，培养堪当大任、能做大事的人才。进一步加强组织建设，不断提升欧美同学会的吸引力、凝聚力、影响力。进一步改革创新，不断增强欧美同学会的政治性、先进性、群众性，为成为影响更为广泛的人民团体不懈努力。

座谈会上，欧美同学会会长陈竺在座谈会上做重要发言。陈竺会长在总结讲话中指出，习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的重要讲话，从党和国家全局的高度充分肯定了广大留学人员在我国革命建设和改革开放事业中做出的突出贡献，深刻分析了国际人才竞争背景下我国留学人员工作面临的新形势，首次提出了要努力成为留学报国的人才库、建言献策的智囊团、开展民间外交的生力军的明确任务。

陈竺会长说，五年来，全会上下深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十八大、十九大精神，围绕中心，服务大局，着力在助力脱贫攻坚，服务“一带一路”建设，讲好中国故事等党和国家中心任务中实现了新的突破。在加强留学人员思想政治引领、发挥留学人员群体的作用、推进组织建设和自身建设等方面，努力提高欧美同学会的吸引力、凝聚力、影响力，着力增强欧美同学会作为党领导的群团组织的政治性、先进性、群众性，以奋发的精神积极作为，为欧美同学会的新百年开局打下良好基础。

陈竺会长强调，广大留学人员应当首先做爱国主义的坚守者。广大留学人员要继承和弘扬留学报国的爱国主义传统，将自己的根深植于祖国大地，始终与广大人民站在一起，自觉把个人成功的果实接在爱国主义的长青树上。其次是要做敢为人先的创新者。广大留学人员要始终保持上下求索的科学精神，“板凳坐得十年冷”、心无旁鹜，以敢为人先的勇气，练就善为人先的智慧，找准专业优势和社会发展的结合点，找准先进知识和我国实际的结合点，在实现我国两个一百年的奋斗中实现自己的价值。要做留学报国的实践者。广大留学人员生逢这样一个伟大时代，恰逢国家求贤若渴的良好机遇，理应不负时代荣光、不负国家和人民的期盼，紧紧围绕党和国家的工作，将爱国之情、强国之志、报国之行融入到新时代中国特色社会主义建设的具体实践中去。

教育部原副部长吴启迪，北京中关村论坛协会秘书长、中关村管委会原副主任夏颖奇，全国人大常委会原副秘书长、全国人大外事委员会副主任委员、中国留学人才发展基金会理事长曹卫洲，中国工商银行原副行长张红力等欧美同学会副会长出席会议并在主席台就座。

欧美同学会各国别分会、各专业委员会，来自全国的地方欧美同学会学长150多人参加了今天的座谈会。

(责编：陶稳(实习生)、刘洁妍)