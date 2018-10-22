期待通过进口博览会分享中国发展红利

美国大休斯敦合作委员会副总裁奥拉西奥·利肯（中文名欧来晓）日前接受新华社记者专访时表示，中国国际进口博览会是中国持续扩大开放的体现。休斯敦商界人士积极与会，希望借此难得的机遇，加强对接中国市场，分享中国发展红利。

利肯将于下月率领15人的代表团前往上海，参加首届中国国际进口博览会。他说，中国是世界第二大经济体，也是休斯敦的第二大贸易伙伴，任何可以促进休斯敦和中国经贸关系的活动对这座城市来说都至关重要。

他说：“我们很清楚必须要抓住这次机遇。作为美国重要的经贸城市，休斯敦必须参与世界第二大经济体举办的首次进口博览会。”

利肯表示，作为国际能源中心，休斯敦的能源业和物流业具备国际竞争力，他希望通过参会可以让更多中国企业了解休斯敦的优势产业。

他介绍说，参与进口博览会的休斯敦企业共有12家，涵盖了高科技、制造业、能源业、物流业和农业等领域。其中有些企业已经在华开展业务，希望借此机遇扩大业务，还有些企业则期待通过本次博览会打开中国市场。

谈到对博览会的期待，利肯表示希望通过这次难得的机遇亲自体验中国的营商环境，亲耳聆听中国经贸未来的发展计划，以便分享中国发展红利。

“最近中国政府一直强调改善外国企业在华的营商环境。我们希望借此机会亲身经历感受中国的发展机遇，获取最鲜活的一手资料。”他说。

利肯说，休斯敦和中国的经贸往来近年来发展迅速，去年中国与休斯敦往来的贸易额达188亿美元。今年仅前六个月，中国与休斯敦贸易额已接近130亿美元。“我们有信心今年休斯敦与中国的贸易额会比去年增长数十亿美元。”

谈到中美经贸关系时，利肯说，此时此刻讨论两国经贸关系尤为重要。利肯认为，中国此时举办进口博览会，为双方加强了解互信、增强经贸往来搭建了良好平台。“我们抱着考察的心态参与首次进口博览会。如果中国政府将来决定举办第二届进口博览会，我想我们也会参与。”利肯说。

大休斯敦合作委员会是美国休斯敦地区重要的商会组织，拥有170多年历史，服务超过1200个会员企业，旨在协调会员力量，共同解决本地区挑战，促进地区增长和商业发展。

(责编：龚茜(实习生)、樊海旭)