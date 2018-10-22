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沙特国王及王储向卡舒吉家属致电慰问

2018年10月22日11:26  来源：新华网
 

　　据沙特阿拉伯国家通讯社22日报道，沙特国王萨勒曼及王储穆罕默德向沙特记者卡舒吉家属致电慰问，对卡舒吉遇难表示哀悼。

　　报道说，萨勒曼和穆罕默德当天致电卡舒吉的儿子萨拉赫·卡舒吉，向他及其家人致以慰问。萨拉赫表示感谢。

　　卡舒吉现年59岁，为《华盛顿邮报》等多家媒体供稿。近年来，他对沙特政府的内外政策持不同看法，逐渐与沙特政府对立。

　　据报道，卡舒吉10月2日前往沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆，办理与结婚相关手续。他的土耳其未婚妻说，卡舒吉进入领事馆后“再也没有出来”。20日，沙特检察机关宣布，经过初步调查，卡舒吉在领馆因与他人发生肢体冲突而死亡。

　　另据报道，土耳其总统埃尔多安21日表示，他将于23日公布有关卡舒吉死亡事件的真相。

　　埃尔多安当天在伊斯坦布尔出席活动时说，他将在与执政党正义与发展党议员召开的会议上公布卡舒吉案的事实。（记者涂一帆 王波）

(责编：龚茜(实习生)、樊海旭)
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