国际幽默艺术周将在张家港举行

10月31日，为期4天的国际幽默艺术周将在江苏省张家港市举行。此次活动由中国文联指导，中国曲协、中国杂协、江苏省文联、张家港市人民政府主办，江苏省曲协、中共张家港市委宣传部、张家港市文化广电新闻出版局承办。

国际幽默艺术周从2006年起已经陆续举办了五届。本届艺术周共有近60个精品节目参演，其中国（境）内外节目10个，分别来自美国、俄罗斯、法国、德国、意大利、日本、乌克兰、塞尔维亚、巴哈马等国家和中国台湾地区，节目包括小丑、魔术、幽默互动等多个类别。国内参演节目有40余个，涉及相声、小品、二人转、苏州评弹、四川谐剧、山东琴书、福建南音等20多个曲艺品种。

本届国际幽默艺术周是国际幽默艺术界群星荟萃的一次盛会。美国魔术大师艾亚拉，滑稽魔术大师大卫·卡普兰，俄罗斯莫斯科大马戏团的优秀小丑演员鲍里斯和来自宝岛台湾的专业魔术师罗宾等幽默艺术大咖名家、深受国内观众喜爱的曲艺界明星王汝刚、翁仁康、叮当等以及在业界和社会上有一定知名度和影响力的优秀中青年演员如苗阜、王声、贾冰等都将亮相。艺术周期间共有6台精彩展演，包括开幕式演出、国际幽默艺术专场演出、中国曲艺名家送欢笑演出以及具有地方特色的幽默小段专场和“港城梦工厂”张家港曲艺专场演出等。

（汪 娜）

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