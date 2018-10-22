贸易保护主义贻害世界（学苑论衡）

贸易保护主义作为一种经济思潮和政策实践由来已久。虽然不同历史时期有不同的理论表现和政策主张，但其思想主旨是一脉相承的，即通过限制其他国家的商品、服务和有关要素参与本国市场竞争来维护本国经济利益。理论分析和实践经验均表明，贸易保护主义并不会为实施该政策的国家带来多大实际益处，它是一种损人害己、贻害世界的经济思潮和政策实践。

阻碍生产效率提升。经济学理论表明，只有在对某一产品或服务的需求扩大到进行专业生产成为必要时，专业化的生产者才会出现。如果市场规模没有扩大到专业生产者的剩余产品能够全部卖掉的程度，专业化分工就会停滞甚至萎缩，生产效率提升就会受到阻碍；如果市场规模不断扩大，分工和专业化水平就会不断提高，生产效率也会不断提高。自由贸易带来市场规模扩大，推动专业化分工从国内扩展到国际，促进生产效率在世界范围得到提升。贸易保护主义造成市场分割，使国界成为市场规模扩大的制约，会导致生产分工和专业化程度停留在较低水平，阻碍生产效率提升与世界经济发展。

扭曲资源配置。市场交易是市场机制有效配置资源的主要形式，而价格信号则是市场交易的指挥棒。国际资源配置最有效率的方式无疑是自由贸易。贸易保护主义旨在通过提高关税、设置贸易壁垒、采用反倾销反补贴等手段提高进口商品价格，阻止国外生产效率高且物美价廉的商品或服务进入本国市场。从表面上看，贸易保护主义保护了国内产业与就业安全，但实际上保护的是低效率生产，会造成商品或服务价格信号失真，使资源配置到没有比较优势的产业，而真正具有比较优势的产业却因得不到足够资源而难以发展起来。贸易保护主义还会对被保护产业的上下游关联产业产生影响，引起系统性的价格信号失真与资源配置扭曲。

损害消费者利益。市场经济的一个重要原则是通过自由竞价方式达成交易，生产者通过提供质优价廉的商品或服务赢得市场，消费者通过自由选择商品或服务组合实现自身福利最大化。贸易保护主义显然违背了这一原则。在贸易保护主义政策下，本国同等甚至质量较差的产品价格往往高于国际市场价格，由此造成的消费者福利损失往往远大于被保护产业获得的利益。美国经济学家克莱因对美国上世纪八九十年代的纺织业贸易保护进行了深入研究，发现贸易保护的确能给纺织业生产者带来一定的转移收入，给政府带来相应的关税收入，但给消费者带来的福利损失远大于这两项收入之和。此外，贸易保护还会导致技术创新动力不足、产品和服务质量改善缓慢，其后果最终也要由消费者承担。

无助于改善就业。贸易保护主义者认为，自由贸易下各国基于比较优势进行国际分工，发达国家资本相对充裕、劳动力相对稀缺，会更多发展资本密集型产业，进而降低经济发展对劳动力的需求，造成工人失业、工资下降。这一论调是荒谬的。伴随技术进步，凭借经济全球化带来的市场扩大和资源优化配置，一国的优势产业会不断发展壮大，从而创造出更多就业机会。研究表明，即使贸易保护政策在短期能够对就业起到一定效果，但从长期看是得不偿失的。美国经济学家赫弗鲍尔和艾利尔特曾于上世纪90年代研究了美国贸易保护政策对就业的影响，结果表明，为了保住制糖、合成树脂等行业的一个就业岗位，所付出的代价每年高达近60万美元，这足以在其他领域创造十几个就业岗位。

滞缓经济发展。发达国家的产业以知识密集型和资本密集型产业为主，这些产业需要大量的前期研发投入和固定资产投入，只有通过不断扩大市场规模和稳定市场需求才能回收投资并不断获利。因此，发达国家对国际市场和需求稳定性的依赖程度远高于发展中国家。这就决定了发达国家指望通过实施贸易保护主义政策实现充分就业和经济繁荣是根本行不通的，甚至还会造成发展停滞，引发经济衰退。比如，1929—1933年经济大萧条时期，美国为了扭转贸易状况，推出一系列贸易保护主义政策，引发了当时世界主要工业国家间的贸易战，结果美国的贸易状况非但没有改善，反而大幅恶化，并加剧了全球经济衰退。贸易保护主义非但没有把美国从经济危机中拯救出来，反而导致世界各国陷入长期萧条。

阻碍经济全球化进程。第二次世界大战结束以来，随着经济全球化快速发展，国际社会建立了以对话、协调、合作应对共同挑战、解决自身问题的国际经济协作模式和稳定的国际经济秩序。经济全球化为世界经济增长提供了强劲动力，促进了商品和资本流动、科技和文明进步、各国人民交往。贸易自由化作为经济全球化的重要方面，在经济全球化进程中起着至关重要的作用。个别国家试图通过限制商品和要素跨国流动来改善自身贸易状况的贸易保护主义做法，会阻碍世界市场一体化进程、全球产业调整、全球资源有效配置与世界经济整体效率提升，甚至可能导致世界市场萎缩，给经济全球化发展带来严重波折。

不可否认，经济全球化过程中也存在收入分配差距扩大、自然资源过度开发、生态环境遭到破坏等问题，但这些问题的产生并不是源自经济全球化本身，而是由世界经济发展不平衡、全球经济治理体系代表性和包容性不够、经济发展模式和社会政策不够完善等原因所导致的。将这些问题归咎于自由贸易和经济全球化是十分荒谬的，采取贸易保护主义政策更不是解决问题的根本之策。世界各国只有平等协商、互利合作，推动全球经济治理和自由贸易体制不断完善，优化本国经济发展模式和社会政策，才能从根本上解决这些问题。正如习近平同志所指出的，“当今时代，各国是相互依存、彼此融合的利益共同体，开放包容、合作共赢是唯一正确的选择。”

（执笔：胡乐明 种项戎）

《 人民日报 》（ 2018年10月22日 16 版）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)