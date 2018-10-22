堵在墨西哥的难民，来自何方？

近日，被拉美难民围堵的墨西哥可谓苦不堪言。而这些难民到底来自哪个国家，为何要背井离乡也引发了国际媒体的极大关注。

“所有洪都拉斯人都想来这里。”在危地马拉一处安置点休息的洪都拉斯妇女蕾娜·马德丽20日对卡塔尔半岛电视台说，已经逃出来的人不愿回去，家里的生活太艰难了。马德丽透露，她也曾想过返回洪都拉斯，但还是决心，即使最后到不了美国，也要留在危地马拉，“至少这里也可以讨更好的生活”。

马德丽是成千上万从洪都拉斯背井离乡的难民之一，他们计划过境危地马拉和墨西哥，以抵达最终目的地美国。不过，随着美国政府收紧移民限制，同时要求中美洲国家采取行动，这些难民的命运变得更加多舛。据路透社21日报道，洪都拉斯官方宣布，已经有2000名洪都拉斯难民回到家乡，还有近500人正在返乡的路上，政府给他们支付了路费。与此同时，更多已经抵达危地马拉的难民选择继续北上，前往美墨边境。

北上墨西哥的难民以洪都拉斯为主，其次是危地马拉和萨尔瓦多。数年来，这些中美洲国家民众通常会集结百余人，一波一波地乘坐大篷车北上墨西哥，而且规模越来越大。美国副总统彭斯本月初声称，从今年初开始，超过15万来自上述国家的难民试图非法入境美国，其中61%来自洪都拉斯。从2009年政变至今，洪都拉斯非法入境美国寻求避难的人数增加了15倍，总数已超过18万人。

英国《卫报》20日称，这些中美洲移民或难民多数是为了逃离本国的暴力、贫穷和腐败，希望能在美国讨个好生活。其中，洪都拉斯是仅次于海地的拉美第二穷国。英国广播公司称，上述中美洲三国失业率居高不下，帮派横行，犯罪率不断上升，比陷入内战的索马里和叙利亚还高。(王逸)

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