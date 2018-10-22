对脱欧方案不满，67万英国民众走上街头要求举行二次公投

“特雷莎·梅已走入‘死亡地带’!”据英国《星期日泰晤士报》21日报道，包括伦敦市长在内的约67万英国民众在伦敦街头集会，要求就最终的脱欧协议再次举行公投。随着越来越多民众和议员对英国政府的脱欧方案不满，梅的首相地位岌岌可危。

据报道，这次的示威由英国民间100多个基层团体合作举行，获得英国跨党派政治团体的支持。参加这次集会的大部分是年轻人，是2003年英国抵制伊拉克战争以来发起的最大规模示威。参与者认为，英国民众在脱欧问题上应该有最终决定权。主张留欧的伦敦市长萨迪克·汗在伦敦议会广场上向示威游行队伍发表演讲说：“在脱欧谈判桌上，首相的选择要么是接受糟糕的脱欧协议，要么无法达成协议。这距离他们两年半前的承诺差了十万八千里”。英国广播公司(BBC)20日报道称，苏格兰地方政府首席部长、苏格兰民族党党魁斯特金当天也通过视频连线向游行队伍重申，苏格兰民族党议员将无条件支持全民公投。

虽然主要的政党议员都支持举行第二次公投，但梅坚持认为没有为脱欧再次举行公投的可能性。因为双方意见不合，梅的首相地位再次面临挑战。《星期日泰晤士报》称，目前已经有46名国会议员写信表示对梅不信任，这距离议会启动对梅的首相不信任动议案只差2票。24日，梅将被传召到议会，向议员解释目前她领导的政府为何使脱欧谈判陷入僵局。“梅只有72小时来保住自己的工作……空气中散发着‘暗杀’的味道。”报道对梅目前所处的境况表示担忧。此外，报道还表示，英国公务员已经就二次公投进行了紧急演习。

英国决定明年3月29日正式脱离欧盟，计划在今年11月的谈判截止日期前完成脱欧谈判，然后在同月举行的欧盟特别峰会上签订脱欧协议。脱欧过渡期将从2019年3月29日开始，到2020年12月31日结束。

《星期日泰晤士报》称，迄今为止，英国与欧盟仍未能就脱欧达成协议。法新社援引欧洲议会议长安东尼奥·塔亚尼的话说，梅在上周举行的欧盟峰会上，未能向27个成员国提交重大且有新意的脱欧协议，令谈判没有足够的进展，欧盟也不准备11月为此举行峰会。此外有消息称，脱欧过渡期可能会延长一年，这令很多英国人感到不满，认为这种久拖不决的局面，只会让英国承受更大的经济压力，而未来面临的问题却是一样的。（特约记者 纪双城）

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