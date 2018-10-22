第六届“首尔·中国日”活动在韩国举办

本报首尔10月21日电 （记者陈尚文）第六届“首尔·中国日”活动21日在韩国首都首尔举行，活动旨在进一步加深中韩间的相互交流与合作。

当天在位于市中心的首尔广场，来自首尔中国文化中心、韩国中国商会、中国驻首尔旅游办事处和众多中资机构、友好社团布置近60个文化体验展台，古筝演奏、中国少数民族服饰试穿、中国书法试写、皮影及京剧脸谱涂色等活动吸引不少韩国民众争相参与。

中国驻韩国大使邱国洪、首尔市长朴元淳出席活动并致辞。邱国洪表示，“首尔·中国日”活动是中韩人文交流与经贸合作的集中体现，已经成为促进中韩友好、推进交流合作的重要品牌。希望通过此次活动，向首尔市民展示中国的社会经济发展面貌，呈现丰富多彩的民族风俗与文化旅游资源，推动中韩两国民众彼此深入了解、互学互鉴，为夯实中韩友好关系基础、丰富两国交流内涵发挥积极作用。

朴元淳说，今年迎来第六届“首尔·中国日”，这一活动在首尔已经成为秋天的“代名词”，希望韩中民众通过这一活动积极交流、加深友谊。他表示，首尔市将继续致力于增进两国睦邻友好关系，不断发展两国之间的文化交流。

《 人民日报 》（ 2018年10月22日 21 版）

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