中印联合培训阿富汗外交官

中印首次联合培训阿富汗外交官项目日前在印度首都新德里正式启动。该项目是落实今年中印领导人武汉非正式会晤重要成果的举措，也是“中印+”合作模式首次落地。经三方商定，阿外交官于10月15至26日在印度培训，11月18日至12月1日在中国培训。

国务委员兼外交部长王毅向项目启动仪式致贺信表示，中印两国领导人多次会晤，就开展“中印+”合作达成重要共识，并选择阿富汗作为优先合作伙伴。这次联合培训班的举办，既是中印阿合作的正式起步，也是国际社会援阿努力的重要组成部分，展现了中印作为负责任发展中大国共同致力于促进地区和平稳定的意愿和努力。王毅表示，此次联合培训将有助于阿政府官员能力建设，增进三国人民之间的友谊和相互了解，为阿富汗早日实现和平与发展作出贡献。

印度外交部长斯瓦拉吉在贺电中表示，印中阿是近邻和战略伙伴，彼此间历史、文化、人文联系为三国发展友好关系奠定基础。印度通过推动基础设施、人力资源、能力建设、经贸往来等领域的务实合作支持阿富汗和平重建。中印联合培训阿富汗外交官项目标志着印中阿三方长期伙伴关系的开始。

阿富汗外交部长拉巴尼在贺电中表示，中印联合培训阿富汗外交官项目展示了两国在有关问题上的领导力。当今世界，各国相互依存，需要通过开展双多边合作增进相互理解。此次联合培训有助于增加各方共识、塑造地区和平环境。阿富汗感谢中印多年来为支持阿实现和平稳定发展所作的贡献。

中国驻印度大使罗照辉表示，推进阿和平进程、实现阿经济发展是中印共同方向，此次两国联合举办阿富汗外交官培训只是中印对阿富汗合作的第一步，接下来双方将继续落实两国领导人共识，相信今后双方将开展包括农业、医疗、扶贫等领域更多务实项目合作。“中印+”合作模式可以拓展至尼泊尔、不丹、马尔代夫、伊朗、缅甸等国，以及南盟、“环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议”、孟中印缅经济走廊等地区合作机制。

“对包括我在内的10名参训外交官来说，这次培训是非常特别和宝贵的经历”，贾汗·泽布·萨利曼基尔是一名有着6年外交工作经验的阿富汗外交官。他对本报记者说：“通过这次三方合作，我们可以更好地了解中印的对阿外交政策。我期待着在中国的第二阶段培训”。

（本报新德里10月21日电）

《 人民日报 》（ 2018年10月22日 21 版）

(责编：冯粒、袁勃)