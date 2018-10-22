“我喜欢这种移动的工作”（延伸阅读）

“您的快递将在明日9：00—18：00之间送达。”俄罗斯德普达快递（DPD）的用户在收快递的前一天，会收到这样一条通知短信。

德普达快运是菜鸟物流在莫斯科的本地配送方之一。通过菜鸟海外仓将货物布到离当地消费者最近的区域，并与发送点配合，德普达大部分的派送在大城市次日便可送达，其他地方也只需三五日即可。

米哈伊尔是一名DPD的快递小哥，一年前辞去铁路的工作来到这里。谈起选择这份工作的初衷，米哈伊尔说：“每天可以去莫斯科的不同地方，和不同的人聊天接触。我喜欢这种移动的工作。”

莫斯科城市和郊区面积大，用户相对分散，所以每位快递员的活动半径很大。上午11点，记者和米哈伊尔一起从物流仓库出发，半天的时间里，跟随他来到市区密集的居民小区，又穿过金黄色的森林，来到了莫斯科近郊。

米哈伊尔送达的这件快递是天猫商城的小米电动牙刷。快递单上显示，包裹是在16日下午2：43发货，而送达时间是17日中午12：10。米哈伊尔介绍说，逢上促销季，他们的工作量都会大幅度增加。“虽然会更辛苦，但是眼见快递行业发展这么迅速，还是十分兴奋！”

《 人民日报 》（ 2018年10月22日 09 版）

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