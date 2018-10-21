俄外交部：美国退出《中导条约》意在追求单极世界

新华社符拉迪沃斯托克１０月２１日电（记者吴刚）俄罗斯外交部２１日就美国总统特朗普表示美国将退出《中导条约》发表评论说，美国此举是为了追求单极世界。

俄外交部网站刊登评论说，很久以来美国就试图退出《中导条约》，俄曾多次揭露美国这一企图。美国妄图追求单极世界，但这在当今世界是不可能实现的。

评论指出，美国退出《中导条约》和其他国际条约都有同样的出发点，因为这些国际条约规定美国与其他国家地位平等，没有给予美国特权地位。

俄联邦委员会（议会上院）国防和安全委员会第一副主席克林采维奇表示，美国将退出《中导条约》对俄来说不是意外，美国指责俄破坏《中导条约》，但却无法提供证据。美国退出《中导条约》对俄罗斯和全世界都构成严重挑战，给全世界带来新的军备竞赛。

特朗普２０日说美国将退出《中导条约》，指责俄罗斯长期违反该条约。《中导条约》全称是《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，由美国和苏联于１９８７年１２月８日签署。条约规定两国不再保有、生产或试验射程在５００公里至５５００公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。近年来，美俄两国多次相互指责对方违反条约。

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