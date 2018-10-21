第四次中国－中东欧国家地方领导人会议在保加利亚举行

新华社索非亚１０月２０日电（记者王欣然 战小漪）第四次中国－中东欧国家地方领导人会议２０日在保加利亚首都索非亚举行，会议发表《索非亚共识》，呼吁深化各领域地方合作。

中国国务院总理李克强向会议发来贺信。他说，地方合作特色鲜明，生命力旺盛，是中国与中东欧国家关系的有力支撑，也是“１６＋１合作”的重要组成部分。今年是中国改革开放４０周年，中国政府将一如既往地支持和鼓励地方在新一轮高水平对外开放中发挥更大作用。

中国全国人大常委会副委员长曹建明在开幕式上致辞表示，“１６＋１合作”带动中国与中东欧国家关系不断提升，务实合作持续发展，中欧全面战略伙伴关系内涵更加丰富。中方愿与中东欧国家进一步提升地方合作的地位，拓宽合作领域，夯实合作民意基础，为提升“１６＋１合作”水平、促进中欧关系发展增添新助力。

保加利亚总理鲍里索夫在致辞中说，第七次中国－中东欧国家领导人会晤后仅３个月就召开了“１６＋１合作”地方领导人会议，这说明双方的合作在进一步扩大，政治关系保持良好，地方合作就是双边关系发展的动力。

会议发表《索非亚共识》，强调“一带一路”倡议为地方合作带来重要机遇，同意地方合作是“１６＋１合作”的重要组成部分，赞赏领导人会晤确定２０１８年是“１６＋１地方合作年”，认可“１６＋１合作”省州长联合会发挥的重要作用，欢迎中国－中东欧国家之间的贸易不断增长，将促进中小企业、投资、旅游、环保、互联互通等方面的合作。

本届地方领导人会议的主题是“全球发展理念，地方合作实践”，中国辽宁等１６个省市自治区和１６个中东欧国家的６００多名地方政府和企业负责人出席会议，围绕农业、旅游、中小企业以及示范区等领域合作进行了深入探讨。会议宣布，第五次中国－中东欧国家地方领导人会议将于２０２０年在中国辽宁举行。

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