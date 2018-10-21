希腊宣布总理齐普拉斯兼任外长

新华社雅典１０月２０日电（记者刘咏秋）希腊政府２０日宣布，希腊总理齐普拉斯兼任外交部长，接替１７日辞去外长职务的科恰斯。

在希腊总统府当天举行的仪式上，齐普拉斯在希腊总统帕夫洛普洛斯的见证下宣誓就任外交部长。随后，齐普拉斯前往外交部，与科恰斯举行了简短的交接仪式。

据悉，科恰斯辞职是因为与执政联盟成员在马其顿更改国名问题上无法达成统一意见。

马其顿１９９１年独立后使用宪法国名“马其顿共和国”。希腊认为，马其顿的国名暗示马其顿对希腊北部马其顿省有领土和文化遗产要求，要求其更名，并因此阻挠马其顿加入欧盟和北约。

为顺利加入欧盟和北约，马其顿今年６月与希腊达成更改国名协议。协议规定，马其顿国名将更改为“北马其顿共和国”。根据相关法律，该协议需得到两国议会的批准。

在最近一次内阁会议上，科恰斯与希腊国防部长、独立希腊人党领导人坎梅诺斯在马其顿更改国名问题上发生严重分歧，最终导致科恰斯辞去外长职务。

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