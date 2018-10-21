综合消息：共担全球责任 共迎全球挑战——欧洲人士高度评价李克强在第十二届亚欧首脑会议上的发言

新华社布鲁塞尔１０月２０日电 国务院总理李克强１９日在比利时首都布鲁塞尔出席第十二届亚欧首脑会议时发表重要讲话，表示亚欧各方要以开放的胸襟、包容的气度、协调的行动，打造开放、联动、合作、共赢的新格局，为世界发展增添力量、注入信心。

欧洲地区官员、学者及经贸界人士对李克强讲话反响热烈，表示欧亚各国应共同维护全球多边贸易体系，坚持走开放共赢的道路，反对单边主义和保护主义。

李克强在讲话中说，当前形势下，亚欧国家都面临单边主义的严重冲击。各国只有携手合作，践行多边主义，才能更好把握全球性机遇，应对全球性挑战。

中欧数字协会创始人、主任克劳迪娅·韦尔诺蒂认为，李克强总理对多边主义的强调在当前形势下显得尤为重要。在她看来，作为亚欧大陆上的重量级“选手”，中国和欧盟有责任共同维护多边机制和全球贸易体系，倡导合作与对话，促进共识，迎接共同挑战，这符合亚欧首脑会议所倡导的精神。

比利时瓦隆大区副首席大臣兼经济大臣皮埃尔—伊夫·热奥莱说：“有人担心对来自中国的投资产生依赖，我的看法刚好相反。保护主义是行不通的，开放不仅能增强经济活力，还能创造更多就业。”

李克强在讲话中说，世界经济复苏的势头来之不易，仍然需要坚持开放发展的大方向，坚决维护以规则为基础的多边贸易体制。对现行世贸组织规则进行适当调整完善，必须坚持自由贸易等基本原则，既要促进全球经济增长与繁荣，也要致力于缩小南北差距。

瑞典咨询机构“二十一世纪新前线”创始人丹尼斯·帕姆林对此评论说，人们需要一个开放和公平的全球经济，一个透明、开放、专注于缩小贫富差距的体系是绝对必要的。

欧洲议会欧中友好小组秘书长盖琳表示，李克强总理指出中国具有“世界经济大国”和“发展中国家”双重身份，这会让各国意识到，中国可以成为发达国家与发展中国家沟通交流的桥梁，可以提出更多促进东西方合作的倡议，并为新兴经济体与发达国家减少分歧、在经济全球化中争取互惠共赢提供建议。

李克强在讲话中说，亚欧国家要加大基础设施方面的“硬联通”，同时也要加强制度政策规则和标准等方面的“软联通”，激发资本、技术、服务和数据等要素的活力。

韦尔诺蒂高度认同李克强总理“硬联通”和“软联通”的表述。在她看来，铁路、桥梁等基础设施非常重要，但如果没有背后的“软联通”，那么这些硬件设施也可能被浪费。不同地区还应实现标准、文化等的“软联通”，从而促进跨区域、跨国界贸易的发展。

李克强在讲话中强调要通过人文交流为亚欧合作注入更大活力，不断增进人民间相互了解和友谊，促进各领域人文交流，让平等、包容的理念深入人心。

盖琳认为，李克强总理的讲话为亚欧合作指明了方向，是对构建人类命运共同体理念的进一步阐述，有利于中国与“一带一路”沿线国家更加有效地合作。（参与记者：翟伟、潘革平、韩冲、帅蓉、田栋栋）

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