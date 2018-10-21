新华社布鲁塞尔１０月２０日电 综述：亚欧各国共同发出反对单边主义和保护主义的呼声

新华社记者帅蓉

第十二届亚欧首脑会议１９日在比利时布鲁塞尔落下帷幕。在“欧洲和亚洲：全球伙伴应对全球挑战”的会议主题下，与会各成员一致认为，欧洲和亚洲需要进一步加强对话与联通，促进多边主义合作和应对全球挑战，坚决支持以规则为基础的多边贸易体系，共同反对单边主义和保护主义。

欧洲理事会主席图斯克在闭幕会议上说，两天的会议对加强亚欧合作进行了讨论，本次首脑会议最重要的信号是，在当前的地缘政治背景下，亚欧领导人重申对以规则为基础的国际秩序的支持。

１９日当天发表的会议共同声明指出，亚欧首脑会议是有效的多边主义和以联合国为核心、以规则为基础的国际秩序建设的组成部分。最近以来国际形势的发展提升了亚欧首脑会议在这方面的重要性。亚欧领导人强调致力于确保贸易自由、开放和公平，打击一切形式的保护主义等。

声明说，与会领导人重申迫切需要维护开放的世界经济和坚定支持以世界贸易组织（ＷＴＯ）为核心、以规则为基础的多边贸易体系。领导人们强调对于开放、自由和非歧视性贸易的共同承诺，认为这是长期增长和繁荣的先决条件；强调将致力于遵守ＷＴＯ规则和履行相关义务的重要性，包括正在进行的实施贸易便利化协议的工作，加倍正在进行中的旨在改革ＷＴＯ的努力，以帮助ＷＴＯ迎接新挑战，提高透明度，加强监督职能、争端解决机制以及在规则制定方面的职能。

在本次峰会期间，欧盟和新加坡签署了自由贸易协定。欧盟委员会主席容克表示，这发出了支持以规则、合作和多边主义为基础的国际体系的强烈信号。

声明说，领导人们认识到气候变化带来的严峻挑战和在世界范围内带来的巨大影响，认为各成员应该遵守《巴黎协定》并采取紧急有效措施应对。

会议还强调加强亚欧互联互通和可持续发展的重要性。图斯克在闭幕会议上发言时强调，亚欧国家的共同点比分歧更重要，希望亚欧两大洲联系更加紧密。“从欧洲方面来看，我们的动机很明确：我们希望亚洲人和欧洲人贸易往来更多、互访更频繁，拯救我们栖居的地球，最终在当前不确定的时期增强彼此的安全。”图斯克说。

声明还说，亚欧领导人致力于加强亚欧会议在信息和通信技术方面的合作以及数字互联互通，并且强调应对网络安全威胁的重要性。

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