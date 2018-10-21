俄国防部长：叙境内“伊斯兰国”被彻底消灭

新华社莫斯科１０月２０日电（记者李奥）据俄罗斯ＲＴ电视台２０日报道，俄国防部长绍伊古当日在新加坡出席第五届东盟防长扩大会时透露，在俄军３年来的支持下，极端组织“伊斯兰国”在叙利亚境内的武装被彻底消灭。

ＲＴ电视台当日援引绍伊古的话报道说，在俄军的支持下，叙境内共有超过８．７５万名武装分子被消灭，叙超过９５％的领土和包括其主要城市在内的１４１１个居民点被解放，约１２．２万个恐怖分子设施被摧毁。

绍伊古强调，目前叙境内共有超过９０％的民众生活在叙政府军控制区内，国内主要通信也已经恢复。

绍伊古说，自２０１５年以来，俄空天军共完成超过４万次飞行，其中夜间飞行２．１万次。俄工兵共对叙境内６５００公顷领土、１５００公里道路和超过１．９万座建筑等进行了排雷工作。

绍伊古表示，在俄军和叙政府军的行动下，叙难民重返家乡的条件已经具备，包括俄罗斯在内的国际社会需要为此共同努力。他指出，目前共有２４．５万叙难民已经重返叙利亚，还有大约２００万民众愿意重返家乡。

本月１８日，俄罗斯总统普京在俄南部城市索契举行的俄智库瓦尔代国际辩论俱乐部年会上表示，俄罗斯在叙利亚的军事行动总体上达到既定目标。

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