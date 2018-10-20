扫雷工作基本收官，朝韩下周将从共同警备区撤兵

据韩联社19日报道，韩朝为解除板门店共同警备区武装而实施的扫雷工作基本上收官，双方将在25日之前撤出共同警备区内的兵力和武器。

报道援引韩国政府消息人士的话称，韩朝双方的扫雷作业将在20日结束。两国从本月1日开始在共同警备区扫雷，朝方发现5枚地雷并引爆，韩方没有找出地雷。根据韩朝“9·19军事协议”的规定，双方需在完成扫雷工作后5天内撤出兵力和武器。朝方将撤除5个哨所，韩方将撤除4个哨所，共同警备区内的冲锋枪、AK-47步枪、手枪等武器均全部撤出。解除武装后，韩朝将各派35人在共同警备区内执勤，这些人将佩戴黄底蓝色的“板门店民事警察”袖章，不携带枪械。韩朝民众和外国游客等可于上午9时到下午5时自由出入共同警备区。韩朝和“联合国军司令部”还将拆卸或调整共同警备区内的监视设备，并举行三方协商机制的第二次会议，讨论解除武装后共同管理机构的构成、任务、运营方式等事宜。(李静)

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