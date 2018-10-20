克里姆林宫：俄方没有商讨俄美元首再次会晤

俄罗斯克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫19日说，俄方还没有讨论俄总统弗拉基米尔·普京与美国总统唐纳德·特朗普再次会晤的相关事宜。

佩斯科夫告诉俄罗斯第一频道电视台，俄方和美方都没有提出再次举行双边会晤。“让我们等待（美国总统国家安全事务助理约翰·）博尔顿向特朗普汇报（俄罗斯之行）的内容，他和普京说了什么。新动力将可能出现。”

俄罗斯总统外交政策顾问尤里·乌沙科夫16日说，博尔顿定于22日至23日访问俄罗斯，与俄联邦安全会议秘书尼古拉·帕特鲁舍夫和俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫会晤。

佩斯科夫注意到，普京和特朗普下月都将出席一系列多边活动，包括11月11日在法国首都巴黎参加第一次世界大战结束100周年纪念仪式，月底到阿根廷首都布宜诺斯艾利斯参加二十国集团首脑会议。只是，“我们没有从美方收到任何信号”。

“我们希望与美方对话，但没有得到回应。诸如博尔顿先生来访等偶然事件，无法完全改善状况。当然，我们不愿放弃以我方利益为基础与美方对话的尝试。”

谈及普京与特朗普是否“来电”，佩斯科夫认为两人“没有‘化学反应’或任何特殊关系”，他们没有机会建立这种关系。

这名普京的发言人强调，任何“化学反应”都不应让一国总统放弃本国国家利益。领导人之间的友谊无法确保双方就一些议题的谈判氛围轻松。他举例说，普京和德国前总理格哈德·施罗德是好朋友，友谊持续至今，但施罗德担任总理时，两人仍会发生争执且毫不妥协。

特朗普去年1月宣誓就任以来，与普京数次在多边场合见面。两人7月16日在芬兰首都赫尔辛基首次正式会晤。（包雪琳）【新华社微特稿】

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