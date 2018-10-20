中日持续释放改善关系信号

图为在近日举行的2018东亚文化之都中日韩“我的城市、我的家”国际摄影大赛联展上，来自中国哈尔滨、日本金泽、韩国釜山市的代表相互交流。“东亚文化之都”评选是中日韩三国领导人会议机制内人文领域的重要成果。

方 圆 王振良摄影报道

第十四届北京—东京论坛日前在东京举行。本届论坛的举办正值日本首相安倍晋三访华前夕。与会人士认为，今年以来中日关系持续改善，两国应进一步管控分歧、加强合作，共同维护地区和平稳定。

共商全球课题 维护地区稳定

论坛主办方会前发布的最新民调显示，日本受访者认为中日关系重要的一大原因是“两国合作对于亚洲和平发展必不可少”。此外，有六成以上的中日受访者支持两国进一步就双边关系和地区事务加强合作。

与会者认为，中日两国可在朝鲜半岛和平机制领域深化合作，进一步启动与完善管控分歧的双边、多边对话机制，共同维护地区和平稳定。

联合国前副秘书长明石康指出，日中两国在社会福祉、医疗、老龄化、全球气候变化等领域面临共同挑战，两国应共同探索解决问题的策略。此外，日中应携手合作，共同参与并解决亚洲及全球性课题。

同时，多位与会代表指出，在当前的贸易保护主义浪潮下，身为世界重要经济体的中日两国可以在共同维护多边贸易体制方面发挥更多作用。

中国经济学家樊纲认为，中日作为经济大国，可以合作推动诸如中日韩自由贸易区协定、区域全面经济伙伴关系协定等地区多边机制，以促进并带动全球经济和贸易发展。

日本前首相福田康夫在论坛致词中指出，目前，包括经济全球化在内的现有国际秩序出现动荡。迄今，日中等亚洲国家都在现有秩序下实现了发展，维护和完善这一秩序符合亚洲乃至全世界的利益，两国应携手努力肩负起这一责任。

挖掘合作潜力 发力“一带一路”

日本首相安倍晋三将于10月25日至27日对中国进行正式访问。这将是日本首相时隔7年来的首次访华。

据此间媒体报道，拓展中日双边、多边合作将成为安倍访华的重要议题之一。本届论坛设置了探讨两国经贸合作事宜的“经济分论坛”和低碳及数字经济等领域合作前景的“特别分论坛”，意在进一步探索中日间更多潜在合作模式。

与会人士认为，中日两国在金融、贸易、新技术等领域存在巨大合作潜力，进一步拓展双边、多边合作将为两国关系持续改善发展注入新动力。中国高伟达公司董事长于伟认为，中日两国可在数字金融方面展开合作。日本三井不动产董事船冈昭彦则表示，日中企业在智能城市建设、资源回收利用等绿色经济领域的合作大有可为。

中日在“一带一路”框架下展开合作的议题也引发与会者的热烈讨论。日本经济学家田代秀敏认为，日中在高铁、人工智能、环保、现代农业等领域存在巨大合作潜力，两国企业具有一定互补性，双方可取长补短实现合作共赢，未来两国可以在“一带一路”框架下展开第三方市场合作。

重温条约精神 推动关系发展

今年是中日和平友好条约缔结40周年。条约为两国关系发展确立了政治基础和法律规范。重温条约精神、思考条约对当前中日关系的启示也成为本届论坛热议话题。

福田康夫表示，在条约缔结40周年之际，双方应重返条约精神原点，对两国关系进行深入思考。尤其在当前国际秩序动荡的背景下，两国更应重温条约缔结初衷并放眼世界，进一步推动日中友好合作。

与此同时，相关民调显示，两国受访民众认为领土、历史等问题仍是阻碍中日关系发展的重要因素。论坛中，不少专家就中日如何进一步深化理解、增进互信建言献策，认为双方应本着条约精神进一步管控分歧、加强沟通，并将“永不再战”落到行动上。

田代秀敏认为，日中和平友好条约缔结40周年对两国关系来说是一个重要节点，希望两国领导人的对话能推动日中关系迈上新台阶。

（据新华社电）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)