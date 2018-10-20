吉布提礼俗（礼仪漫谈）

身着盛装的吉布提女子。

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概 况

吉布提位于非洲东北部亚丁湾西岸，终年高温少雨，年平均气温在30℃以上，最高温度可达50℃。沙漠与火山占全国面积的90%，基本没有工农业，包括水等生活必需品，均靠进口。

居民主要是伊萨族和阿法尔族，人口约90万。首都吉布提市集中了全国人口的一半以上。市内主要街道以世界名城命名，如巴黎大街、罗马大街、莫斯科大街等。周五是休息日。市内车辆来来往往，但很少听到汽车的喇叭声。大街上没有警察，秩序井然。

称 呼

吉布提人的姓名，像世界上很多国家一样，由三节组成，即名-父名-姓。在正式文件、书信等使用场合，须称全名，而日常交往中，可只称呼对方的名与姓。对地位高、有名望的人，可简称其姓，并加上“先生”或“阁下”等尊称。

吉布提人信奉伊斯兰教，居民多为穆斯林，其姓名宗教色彩明显，如“穆罕默德”（伊斯兰教创始人），在当地人姓名中很常见。姓名中有“阿尔哈吉”者，则表示该人曾经到过伊斯兰教圣地麦加，因朝觐而获得这一称号。

礼 节

吉布提人热情、有礼，男性之间流行握手礼或将右手贴在自己胸前，女子则多行屈膝躬身礼。对外国友人，常常是热情拥抱，有时还行贴面颊礼，右左各贴一次，同时热情问候、衷心祝愿。分别时，相互再一次热情拥抱贴面，有的还会深情地吻一下对方的嘴唇。

异性朋友相见，即使关系很亲近，也只是相互点点头，躬一下上身，简单地问候一两句，一般不会握手，更不会拥抱，不可有任何亲密、亲昵的动作。

交 往

吉布提人豪爽，待人真诚，一向以热情好客著称。同外来客人接触一两次，便会称兄道弟，视为知己，盛情邀请客人偕夫人、儿女来家做客。届时，主人会邀请自己的亲朋好友前来作陪，以丰盛的宴席款待客人。有时，主人还会热情挽留客人在家里住上几天。

当地传统习俗是，上门拜访的客人越多，主人越感到荣光、有面子。

饮 食

官方正式宴请，一般在宾馆或饭店进行。私人朋友之间的交往，才会邀请到家中，用传统饭菜款待。主食一般是烤玉米、用高粱和玉米面粉加牛奶烙成的家常饼、用高粱米加豆类和瓜类煮成的浓粥以及各类甜食等。菜肴主要有鸡、鸭、鱼、牛肉、羊肉、蔬菜等制品，招待贵宾是烤全羊。

当地人口味喜辣，招待客人时，总要在餐桌上摆上一罐辣椒肉汁（以辣椒、香料、食糖、牛肉或羊肉制成），以饼包着肉块蘸辣椒肉汁吃。客人吃得越多、越开心，主人就会越高兴。

服 饰

虽然天气非常炎热，但官方正式场合，仍需穿西装、系领带，而日常生活中，多数人爱穿宽大的阿拉伯白色长袍。当地妇女喜欢黄金饰物，每逢节日和重大庆典，妇女们总是从头到脚，用黄金饰品将自己打扮起来，以显示自己的美丽与富有。

婚 俗

吉布提允许一夫多妻，婚姻由父母包办。阿法尔女子自从结婚那天起，就被禁止走出屋子，哪怕是自家的院子也不行。只有等她生了第一个孩子后，才能到院子里干点活，生了第二个孩子后，才能离开院子出去活动。

习 俗

男女均行割礼。按父系传代续谱、居住和继承财产。社会内部分为若干年龄组，每一年龄组有一个主持人，负责解决纠纷。

在女孩五六岁时，父母会请来专门做针刺的女人，给孩子“美容”，即在其脸部刺上不同的纹络。她们认为这样很美观，所以终生保留。此外，妇女喜欢用一种叫做Henna的植物染料，将头发和手脚染成黑色或橙红色。

禁 忌

在吉布提人进行宗教祈祷时，不可上前打扰。当地人不喝含酒精的饮料。

（作者为外交部礼宾司原参赞）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)