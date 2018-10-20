勿为台海局势制造麻烦

美国领导人最近一篇“系统性指责”中国的讲话，在太平洋两岸引发关注。其中，“中国与萨尔瓦多等国家建立外交关系威胁台海稳定”的说法，充斥着混乱逻辑，向台湾岛内的分裂势力发出错误信号。美国作为具有全球影响力的大国，在事关中国核心利益的问题上如此制造麻烦，实在是居心叵测。

一个中国原则，是中美关系中的基础问题、核心问题。上世纪70年代，正是在承认一个中国的基础上，中美两国领导人立足于双方战略利益和全球稳定，实现了中美关系正常化。几十年来，一个中国原则已经成为国际社会的普遍共识，是人心所向、大势所趋。如今，当其他主权国家在一个中国原则基础上同中国建交，美方却对此横加指责，这是典型的双重标准和强权政治。

3个拉丁美洲国家基于本国长远发展利益和人民福祉，同中国发展正常、稳定的国与国关系，顺应了国际社会潮流，维护了一个中国的国际共识，为台海和平发挥了积极作用。这是中国和3个拉丁美洲国家基于自身利益作出的自主选择。美方对此说三道四，是粗暴干涉别国内政。

2016年以来，台湾执政当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致两岸关系和平发展既有成果受到冲击。尽管如此，大陆始终秉持“两岸一家亲”理念，持续推出惠台措施，积极推动两岸民间交流，切实增进台湾同胞福祉。“31条惠台措施”、港澳台居民居住证等政策的出台为台湾同胞在大陆工作、学习、生活提供同等待遇，有助于台胞更好分享大陆发展红利，受到台湾同胞广泛赞誉。在“两岸命运共同体”理念感召下，尽管当前两岸政治关系趋冷，但经济社会融合发展的势头始终不变，两岸民间交流活动持续热络，越来越多台湾青年来大陆学习、创业、就业，寻找人生事业发展的广阔空间和美好前景。美方对此视而不见，无端指责大陆威胁台海稳定，毫无事实依据。

台湾民进党当局上台以来，肆意推翻两岸关系政治基础，支持纵容各种“台独”分裂言行，大幅限缩两岸交流，阻挠恐吓台胞“西进”脚步，挟洋自重在国际上刷“台独”的存在感，其所作所为导致两岸关系和平发展的成果遭到破坏。近日，台湾当局领导人的讲话中涉及两岸关系方面的言论，充斥着“两国论”和针对大陆的对抗思维，暴露出配合西方反华势力遏制大陆的险恶用心。这与美方长期以来的姑息纵容是分不开的，这才是对台海和平稳定的最大威胁。此次美国领导人赤裸裸地挑战一个中国原则，再次向“台独”分裂行径发出错误信号。

台湾问题事关中国主权和领土完整，是中美关系中最重要、最敏感的问题。美方应该切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，慎重妥善处理涉台问题，与中方一道反对和遏制“台独”，维护中美关系大局和台海和平稳定。但是，本届美国政府上台以来，不断以台湾为筹码围堵中国。对台军售变本加厉，公告对台潜艇“营销核准证”，其“2019国防授权法案”甚至包括支持强化台防卫能力、扩大联合训练、军售及高级别军事交流等内容……种种作为无不显示，美方将台海局势玩弄于股掌之上，妄图使两岸中国人的利益福祉服从于美国国内政治需要，本质上就是一种冷战思维，是彻头彻尾的利己主义和霸权行径。

“计利当计天下利”“己所不欲，勿施于人”。这些哲学智慧，在当今时代仍然具有深刻的现实意义和思想价值。世界大同，和合共生，时代潮流呼唤健康稳定、持续发展的中美关系。我们希望美国政治人物谨言慎行，在中美关系中发挥建设性作用，不要成为台海和平稳定的“麻烦制造者”。

《 人民日报 》（ 2018年10月20日 02 版）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)