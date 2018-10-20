中国农业生产技术海外培训班在莫桑比克开班

据新华社马普托10月18日电 （记者聂祖国）由中国商务部主办、农业农村部对外经济合作中心承办的“2018年莫桑比克农业生产技术海外培训班”18日在莫桑比克正式开班。

在此次为期一个月的培训中，来自莫桑比克全国各地的100名农业技术推广员将在中国农业专家指导下，分别参加水稻、玉米和蔬菜三个产业板块的培训。

在位于马托拉省博阿内区的中莫农业技术示范中心举行的开班仪式上，莫桑比克农业研究所所长奥尔加·法菲蒂尼对中国政府的支持表示感谢。她说：“水稻、玉米和蔬菜属于莫政府确定的战略产品，是农业发展和投资的优先对象。培训确定的这三个板块对莫桑比克粮食安全和家庭的膳食结构意义重大。”

中国农业农村部对外经济合作中心副主任胡延安说，这次培训专门针对莫桑比克急需支持的水稻、玉米和蔬菜产业，组织中国专家授课交流和现场操作，将有助于莫改进农业生产技术，提升农业生产能力。

仪式结束后，学员们还参观了作为培训场地的中莫农业示范中心。该中心为中国在非洲援建的第一个农业技术示范中心，于2007年正式启动。

《 人民日报 》（ 2018年10月20日 11 版）

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