第九次中国—东盟防长非正式会晤在新加坡举行

新华社新加坡10月19日电 （记者王丽丽）第九次中国—东盟防长非正式会晤10月19日在新加坡举行。会议由国务委员兼国防部长魏凤和与东盟轮值主席国新加坡国防部长黄永宏共同主持。

魏凤和表示，中国与东盟是山水相连的近邻。中方坚持习近平外交思想和亲诚惠容周边外交理念，顺应时代发展大势，把东盟作为周边外交优先方向，支持东盟共同体建设，支持建立以东盟为中心、开放包容的亚太安全架构，打造更为紧密的中国—东盟命运共同体。

魏凤和说，当前，中国—东盟关系站在新的历史起点上。面对各种安全挑战，中国希与东盟各国防务部门继续加强沟通，推动建立防务直通电话，开展联演联训、救灾救援和防务智库、中青年军官交流等合作，携手努力，为维护地区和平稳定做出新的贡献。

东盟防务部门领导人积极评价中国与东盟关系发展，赞赏中方为此做出的积极努力，支持中方就发展中国—东盟防务关系提出的建议倡议，希望与中方继续加强沟通，推动防务安全领域务实合作，增进理解与互信，共同维护地区发展与繁荣。

《 人民日报 》（ 2018年10月20日 02 版）

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