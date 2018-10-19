《2018年世界人口状况》发布会在京举行

人民网北京10月18日电 2018年10月18日，由联合国人口基金和中国国家卫生健康委员会共同主办的《2018年世界人口状况》中英双语报告发布会在北京举行。

联合国人口基金驻华代表洪腾、全国政协人口资源环境委员会副主任委员、中国计划生育协会常务副会长、原国家卫生和计划生育委员会副主任王培安等人分别在会上发表讲话。

报告主题为“选择的力量：生殖权利与人口转变”。报告将世界各国按照人口生育率动态划分归类，并对各国政府完善相关政策和规划提出了具体建议，以提高各国的生殖选择。

报告提出，要落实自由选择的权利，各国应优先建设包括现代避孕药具在内，通向高质量生殖健康服务的普遍途径；保障优质教育，包括符合各年龄段的性教育；提倡改进男性态度，使其支持女性追求自身权利；以及通过提供保育服务，让夫妇按照自身意愿更加方便地生育孩子，从而拓宽家庭与工作之间的平衡点。（徐丹）

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