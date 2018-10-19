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委内瑞拉和厄瓜多尔互逐外交官

2018年10月19日10:54  来源：新华网
 

　　综合新华社驻加拉加斯、基多记者报道，委内瑞拉外交部当地时间１０月１８日发表声明，宣布驱逐厄瓜多尔驻委代办伊丽莎白·门德斯。同日，厄瓜多尔外交部宣布驱逐委内瑞拉驻厄瓜多尔大使卡罗尔·德尔加多。

　　委内瑞拉外交部的声明将门德斯称为“不受欢迎的人”，要求她必须在７２小时内离开委内瑞拉。声明说，委政府做出以上决定是因为厄瓜多尔政府当天宣布驱逐委驻厄大使，上述行为严重破坏了两国的友好关系。

　　委内瑞拉新闻部长罗德里格斯１７日在电视讲话中严厉指责厄总统莫雷诺对委进入厄境内移民数量“撒谎”。对此，厄瓜多尔外交部１８日发表声明说，“厄瓜多尔绝不容忍任何针对厄领导人的不恭言论”，厄政府决定驱逐委驻厄大使作为对这一“攻击性言论”的回应。声明宣布德尔加多为“不受欢迎的人”，要求德尔加多在７２小时内离开厄瓜多尔。

　　莫雷诺自２０１７年执政以来曾多次发表批评委内瑞拉马杜罗政府的言论。（参与记者：徐烨、王瑛、郝云甫）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)
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