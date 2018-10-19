世贸组织总干事警告贸易战升级对全球经济构成实质性风险

世界贸易组织总干事罗伯托·阿泽维多１０月１７日在伦敦警告，贸易战持续升级对世界经济构成实质性风险，全球贸易正面临危机。

阿泽维多当天在伦敦金融城出席晚宴时说，世贸组织经济学家一直在评估贸易冲突的各种可能性，包括爆发全面贸易战可能带来的影响。根据估算，如果出现国际贸易合作彻底崩溃的情况，全球贸易增速将最多减少１７％，全球国内生产总值（ＧＤＰ）增速将会减少１．９％，数百万人将会失业。

阿泽维多说，为了所有人的利益，国际社会有责任缓和紧张局势，应在双边或世贸组织框架内展开更多对话，在多边贸易体系内找到问题的解决方案。

他警告说：“如果不采取行动缓和紧张局势，重新致力于贸易合作，多边贸易体系将会严重受损，由此带来的长期经济后果可能会十分严重。”

英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯当天也强调了自由贸易的重要性。他说，促进自由开放的国际贸易，将促进政治稳定和社会安全，有助于建立一个更安全的世界。（记者 梁希之）

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