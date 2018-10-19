贸易摩擦对中方企业影响有限

10月18日，商务部召开例行新闻发布会，就近期经贸热点问题做了介绍。

在谈及中美经贸问题时，商务部新闻发言人高峰指出，此次美方挑起的贸易摩擦，对中美双方企业都造成了不同程度的影响。就中方企业而言，从总体上看，影响有限，风险可控，主要是对部分外向型企业造成了不同程度的影响。

“对于产品竞争力强、可替代性较小的企业，可以说影响不大；对于产品竞争力较弱、具有一定可替代性的企业，主要是成本增加、订单减少的压力，个别企业面临着停产转产、工人失业等风险。目前看，大部分企业对于应对挑战还是充满信心的，各级政府也会采取积极的措施，帮助企业和职工应对可能出现的困难。”高峰说，许多企业，包括民营企业也都在积极想办法，加快企业的转型升级。

高峰强调，中美两国在经贸领域具有较强的互补性。建交近40年来，中美经贸合作已经形成了“你中有我、我中有你、深度交融”的格局。这种越来越紧密的关系，是在两国政府、业界的共同努力之下，最终由市场形成的，也是全球产业链分工合作的必然趋势。相信大势不会逆转，希望中美之间能够拨开云雾，实现更加紧密的经贸合作，以互利共赢造福两国业界和两国人民。

从前三季度吸收外资数据看，各界对中国经济的看好也并没有发生趋势性改变。最新数据显示，今年1—9月，全国新设立外商投资企业45922家，同比增长95.1%；实际使用外资979.6亿美元，同比增长6.4%；制造业实际使用外资1992.6亿元人民币，同比增长9.6%。其中，电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业实际使用外资同比分别增长37.5%、72.8%和64.1%。

从外贸来看，前三季度外贸实现较快增长，结构持续优化，动力转换加快，质量和效益进一步提高，稳中向好的态势进一步巩固。根据海关统计，前三季度我国进出口总额22.28万亿元人民币，同比（下同）增长9.9%；其中出口11.86万亿元，增长6.5%；进口10.42万亿元，增长14.1%；顺差1.44万亿元，收窄28.3%。

“今年前三季度，我国外贸实现了较快增长，结构进一步优化，质量效益进一步提高，稳中向好的势头进一步巩固。这主要得益于全球经济复苏带动的外需回暖、外贸企业供给侧结构性改革促进国际竞争力的提升、国内经济稳中向好拉动进口需求的增加、外贸发展的营商环境切实得到改善等因素共同带动。前三季度，中美双边贸易占全国外贸总额的比重是13.8%，中美贸易的情况可能会是影响全年整体外贸形势的一个因素，但不是决定性因素。总体来看，今年我国外贸仍然能够保持稳中向好的势头。”高峰说。

高峰表示，今年以来，国务院已经出台了多项稳定和促进外贸转型发展的政策和措施。下一步，商务部将会同有关部门和各地方抓好相关的落实工作，并根据需要在符合世贸组织规则的前提下，继续适时研究出台有针对性的政策，进一步提高贸易便利化的水平，降低进出口企业的成本，促进我国外贸转型升级和健康稳定高质量发展。

(责编：龚茜(实习生)、樊海旭)