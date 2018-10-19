当地时间10月18日上午，国务院总理李克强在比利时副首相兼经济大臣皮特斯（左二）的陪同下，参观位于鲁汶的比利时微电子研究中心。

新华社记者 李 涛摄

本报布鲁塞尔10月18日电 （记者吴珺、白阳）当地时间10月18日上午，国务院总理李克强在比利时副首相兼经济大臣皮特斯的陪同下，参观了位于鲁汶的比利时微电子研究中心。

中心负责人介绍了有关情况。创办于1984年的比利时微电子研究中心，从创始时只有70人的团队成长为拥有来自近80个国家4000名研究人员、在纳米电子和数字技术领域世界领先的研发和创新中心。

在谈到全球合作伙伴时，中心负责人介绍说，近年来，中心同中国企业的合作呈日益增长态势，同中国的大学、研究机构开展联合研讨和人才培训。中国对相关高新技术有旺盛的需求，期待同中国伙伴进一步拓展合作关系，希望从中国的创新发展中共同获益。

李克强饶有兴致地听取介绍，详细询问双方合作的最新进展，鼓励双方抓住新一代技术革命的机遇，实现更高层次的互利共赢。

在参观中心实验室时，李克强深入了解有关纳米、量子等前沿尖端技术的量级和未来发展趋势等，在观看有关技术应用的芯片和最新产品模型时，李克强询问投产时限、能效和在医疗卫生、新能源、物联网等民生领域的应用等，还同现场的工作人员亲切交流。

随后，李克强参观了中比科技合作成就图片展。当得知展览中一些合作协议已经取得成果时，李克强高兴地对在场的比利时科技工作人员说，“我们是不是应该签订新的、更高水平的合作协议了？”当看到中外合作的海外创新创业基地在比利时落户时，李克强说，“欢迎各国的科技力量参与中国的创新发展，中小企业在创新中也能发挥大作用！”李克强还着重关心中比科技合作有没有遇到困难，还有哪些需要解决的问题等。

李克强指出，中比在科技研发中各有优势。一项前沿技术要完成从实验室研发到实际应用的转换，关键还是要实现产业化，这需要巨大的市场。而中国就是一个巨大的市场。中国的企业需要先进的技术，市场需求又会倒逼技术的进步。期待中比科技合作不断取得新成果。我们将继续严格保护知识产权，决不允许强制转让技术。期待你们的技术到中国开辟更大的市场，实现更大的进步。

王毅、何立峰出席活动。

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