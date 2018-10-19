望美不把汇率问题政治化

新华社北京10月18日电 （记者侯晓晨）外交部发言人陆慷18日在例行记者会上表示，中方注意到有关美国汇率政策报告未将中国列为“汇率操纵国”的报道，相关结论符合基本常识与国际社会的共识，希望美国不把汇率问题政治化。

据报道，美国财政部10月17日发布半年度汇率政策报告，未将中国列为“汇率操纵国”。与此同时，该报告也表示，美国将密切监控中国的外汇行为。

“我们注意到有关报道，报告中关于中国没有操纵汇率的结论符合基本常识与国际社会的共识。”陆慷在回答相关提问时指出，中国作为一个负责任的大国，多次重申不会搞竞争性贬值，不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。

他说，下一步，中国将坚定不移地深化汇率市场化改革，继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。“同时，也希望美国能够尊重市场规律，尊重客观事实，不把汇率问题政治化。”

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