对美出口增速提高主要受美国市场需求因素影响

本报北京10月18日电 （记者王珂）商务部18日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰在回答关于“中国对美出口增速反而比去年同期还要高”的提问时表示，前三季度中美双边贸易的情况，主要是受美国市场需求因素的影响，充分说明中美两国经济具有较强的互补性，中国产品在美国消费者当中仍然是广受欢迎的。同时，也不排除部分美国进口商为应对美方加征关税措施而加快采购的因素。

今年前三季度，我国外贸实现了较快增长，结构进一步优化，质量效益进一步提高，稳中向好的势头进一步巩固。前三季度，中美双边贸易占全国外贸总额的比重是13.8%，中美贸易的情况可能会是影响全年整体外贸形势的一个因素，但不是决定性因素。总体来看，今年我国外贸仍然能够保持稳中向好的势头。

高峰表示，今年以来，我国已经出台了多项稳定和促进外贸转型发展的政策和措施，下一步，商务部将会同有关部门和各地方抓好相关的落实工作，并根据需要在符合世贸组织规则的前提下，继续适时研究出台有针对性的政策，进一步提高贸易便利化的水平，降低进出口企业的成本，促进我国外贸转型升级和健康稳定高质量发展。

高峰说，美方挑起的贸易摩擦对中美双方企业都造成了不同程度的影响。就中方企业而言，从总体上看，影响有限，风险可控，主要是对部分外向型企业造成了不同程度的影响。目前看，大部分企业对于应对挑战还是充满信心的，各级政府也会采取积极的措施，帮助企业和职工应对可能出现的困难。

《 人民日报 》（ 2018年10月19日 09 版）

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