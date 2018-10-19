德国再迎关键州选举 默克尔所在政党支持率惨淡

继巴伐利亚州后，德国将于28日迎来又一场重要地方选举——黑森州议会选举。18日公布的权威民调显示，在该州联合执政的基民盟和绿党支持率两极分化，基民盟从上届选举的38.3%跌至26%，创下新低，而绿党则从11.1%升至20%的新高。同时，在联邦层面参与执政的社民党在该州支持率亦跌至21%的历史低谷。

德国电视一台18日当天公布的选前民调给出了上述结果。本月14日举行的巴伐利亚州州议会选举中，默克尔领导的基民盟在该州的姊妹党基社盟遭受历史性重挫，仅获37.2%选票，较上届选举下降10.4个百分点。社民党在巴伐利亚州得票率为9.7%，下降10.9个百分点。两党均遭遇上世纪中叶以来在该州选举中的最惨重败绩。基社盟亦无法再在该州维持长期单独执政的格局。

由于本月初的选前民调很大程度上“预言”了巴伐利亚地方选举结果，因此18日公布的黑森州民调亦备受关注。

民调显示，基民盟在该州料将面临苦战，其支持率较2013年上届选举时下降了近三分之一。德国电视一台指出，26%是其从上世纪60年代以来在该州的最低支持率。而社民党支持率亦较上届选举下降了近三分之一，21%的水平为史上最低。

在绿党以20%的支持率创下新高的同时，围绕难民等诸多议题与其立场针锋相对的德国选择党亦达到12%的支持率。与上届选举相比，前者支持率几乎实现倍增，而后者则增至上届的三倍。

值得注意的是，作为德国金融业中心和经济强州，黑森州有78%的选民对联邦政府工作表示“不够满意或完全不满意”，仅22%的人感到满意。这一不满程度高于本月11日公布的德国全国民调水平(76%)。

此外，64%的黑森选民对总理默克尔的工作感到不满，72%的选民不满社民党主席纳勒斯。

针对基民盟与绿党所得票数之和或将无法过半的民调结果，德国电视一台指出，这将使得黑森州选后颇难组建由两党联合执政的多数政府。但该台亦强调，距离选举尚有十天时间，黑森州选举冲刺阶段值得高度关注；此外民调仅为反映这一周的“政治气氛”，而非选举预测。(记者 彭大伟)

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