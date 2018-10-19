希腊外交部长科恰斯辞职　总理齐普拉斯兼任

希腊总理亚历克西斯·齐普拉斯17日说，他接受外交部长尼科斯·科恰斯当天提出的辞职请求，将暂时兼任外长一职。

希腊媒体17日早些时候报道，科恰斯与国防部长帕诺斯·坎梅诺斯就马其顿更改国名一事有分歧，两人16日在一次内阁会议上“吵起来”。

马其顿1991年脱离南斯拉夫独立，定宪法国名为“马其顿共和国”。希腊认定，这一国名暗示马其顿对希腊马其顿省有领土和文化遗产要求，因而阻挠马其顿加入欧洲联盟和北大西洋公约组织。

今年6月，两国达成协议，以马其顿更改国名为“北马其顿共和国”作为希腊同意马其顿加入欧盟和北约的条件。

科恰斯是促成希腊与马其顿就更改国名达成一致的主要谈判官。坎梅诺斯是齐普拉斯执政联盟的搭档，他反对这一协议。

协议若想在希腊议会通过，需要获得超过半数议员支持。执政联盟在议会300个席位中占据152个，其中齐普拉斯领导的政党“激进左翼联盟”占145席，坎梅诺斯领导的独立希腊人党占7席。

路透社报道，齐普拉斯若想维持议会微弱多数地位，来自坎梅诺斯的支持至关重要。

齐普拉斯17日说，“不能容忍”内阁成员因个人事务影响国家政策，他“忍痛”接受科恰斯的辞职请求。

同时，齐普拉斯说，将尽一切努力促成马其顿更改国名。

只是，马其顿9月30日就是否把宪法国名由“马其顿共和国”更改为“北马其顿共和国”举行全民投票；由于投票率低于五成，这项公投无效。

公投前，坎梅诺斯因不看好公投结果遭受批评。鉴于他对协议持反对立场，齐普拉斯只能寻求反对党和独立议员支持，争取议会表决通过更名协议。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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