意大利副总理访俄　呼吁欧盟取消对俄制裁

意大利副总理兼内政部长、极右翼政党联盟党党首马泰奥·萨尔维尼17日抵达莫斯科，开始今年6月就任以来第二次俄罗斯之行。萨尔维尼重申意大利与俄罗斯交好的意愿，呼吁欧洲联盟取消对俄制裁。

【打包票】

萨尔维尼当天会晤俄副总理亚历山大·格鲁什科，出席一场两国企业家组织的论坛。他发表讲话，批评欧盟对俄制裁“疯狂”，说意大利在欧盟下次表决是否延长对俄制裁时会投反对票。

“我来这里的原因是，我确信制裁在经济、社会和文化层面是疯狂的，”萨尔维尼打包票：“如果欧盟要求我们确认（延长对俄制裁），我们会说不。”

欧盟对俄制裁由欧洲理事会决定。这一欧盟最高决策机构包括28个成员国的领导人，制裁事关外交和安全，每个成员国有一票否决权。

萨尔维尼7月首次以副总理身份访问俄罗斯时说，他希望欧盟结束对俄制裁。

意大利是俄罗斯在欧洲的主要贸易伙伴之一。联盟党和民粹主义政党五星运动组成的新政府一直主张改善对俄关系，取消对俄制裁。

美国和欧盟2014年因克里米亚并入俄罗斯、乌克兰东部冲突对俄罗斯施加多轮制裁。

2015年以来，欧盟以旨在和平化解乌克兰危机的明斯克协议未能得到完全执行为由，数次延长对俄经济制裁。最近一次制裁原定今年7月31日到期，欧盟7月5日宣布再延长半年，至2019年1月31日。

【提建议】

欧盟定于17日和18日在位于比利时首都布鲁塞尔的总部举行首脑会议。数名不愿公开姓名的欧洲国家外交官披露，意大利在这场峰会前提议欧盟允许从事制裁范围以外行业的俄罗斯小型企业在欧盟国家获得融资，以减轻制裁对俄普通民众和小企业的负面影响。

欧盟对俄经济制裁主要针对金融、能源、防务和军民两用产品领域。

那些外交官说，意方的提议不会写入峰会共同声明，但作为欧盟行政机构的欧盟委员会研究这一提议的可行性。

一名外交官告诉路透社记者，英国和东欧国家担心俄罗斯借机绕过某些制裁，预计将反对这一提议。

意大利总理朱塞佩·孔特可能在欧盟峰会上重提放松对俄制裁一事。孔特定于下周访问俄罗斯，会晤俄总统弗拉基米尔·普京和总理德米特里·梅德韦杰夫。

知情人士说，欧盟打算以网络攻击和干涉别国选举为由对俄罗斯追加新制裁，意大利反对。据路透社获取的一份机密内部文件，意大利是欧盟内部反对新制裁的唯一成员国。（王宏彬）（新华社专特稿）

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