欧盟峰会“真相”未揭晓　“脱欧”继续谈

欧洲联盟峰会17日在比利时布鲁塞尔开幕，但英国退出欧盟谈判并未迎来“真相揭晓的时刻”。

除英国首相特雷莎·梅以外的欧盟27国领导人认定，“脱欧”谈判没有取得足够进展，取消原本可能11月举行的“脱欧”特别峰会。欧盟和英国均表示将继续谈判“脱欧”协议。

【真相没来】

欧洲理事会主席唐纳德·图斯克在9月底欧盟非正式峰会结束时说，17日开始的欧盟布鲁塞尔峰会将是英国“脱欧”谈判“真相揭晓的时刻”。只有10月谈判取得足够进展，欧盟才会在11月召开特别峰会，正式确定“脱欧”协议内容。

欧英谈判代表在布鲁塞尔峰会前持续10天的密集磋商因为英国与爱尔兰边界问题难解而在14日停滞，双方及时敲定“脱欧”协议基本无望。这导致外界对本次布鲁塞尔峰会预期降低。

不过，按照美联社的说法，欧盟与英国都希望“友好分手”、避免分歧恶化，双方在峰会上显现积极态度。

梅17日在峰会晚宴前发表15分钟讲话，强调“脱欧”协议仍有可能达成，对谈判取得“好结果”有信心，英方“今后数日乃至数周将加强”谈判工作。

欧盟其他27国领导人随后磋商3小时，最终决定不再举行11月特别峰会，同时要求欧盟负责“脱欧”事务的首席谈判代表米歇尔·巴尼耶继续努力。欧盟领导人同意“脱欧”谈判继续，在谈判取得“决定性进展”时再召开特别峰会。

巴尼耶17日抵达会议现场时说，谈判“需要更多时间”。他承诺今后数周将为达成协议“冷静耐心”工作。

巴尼耶说，为留给双方议会足够时间批准“脱欧”协议，协议必须在今年年底前谈妥。

【难题棘手】

英国定于明年3月正式“脱欧”。英欧双方先前同意，2019年3月至2020年12月为“脱欧过渡期”，其间英国依然遵循欧盟规则。设置“脱欧过渡期”旨在为确定英欧未来关系、解决英爱边界问题争取更多时间。

英国“脱欧”后，英国北爱尔兰地区与欧盟成员国爱尔兰间的边界将成为英欧之间唯一陆地边界。英国、欧盟和爱尔兰先前同意，避免在英爱边界重新设置实体边境海关检查设施、即“硬边界”，但迄今未就如何避免“硬边界”达成一致。

英国广播公司报道，英欧先前还商定，没有确定未来经贸关系前，应设立“脱欧”补充方案，确保北爱尔兰地区和爱尔兰之间不设“硬边界”。但双方对补充方案的形式和期限同样未达成一致。

欧盟方面在17日峰会上提议，将“脱欧过渡期”再延长一年至2021年底，以便为双方留出更多谈判时间。梅说会予以考虑。

路透社报道，多数欧盟领导人确信，“脱欧”谈判的真正阻碍在于英国国内政治。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙的一名助理说，英国执政党保守党内部“硬脱欧”派人士宁愿不带任何附加条件地脱离欧盟，意味着即便梅与欧盟谈妥“脱欧”协议，协议获得英国议会通过面临不少困难。

梅18日将参加欧盟布鲁塞尔峰会，当天议程预计包含“脱欧”以外的多项议题。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：龚茜(实习生)、樊海旭)