美国宣布将把驻耶路撒冷总领馆并入驻以大使馆

新华社华盛顿１０月１８日电（记者刘晨 朱东阳）美国国务院１８日宣布，美驻耶路撒冷总领馆将并入美驻以色列大使馆。巴勒斯坦方面当天谴责美方这一决定，称其为“危险的”举动。

美国国务卿蓬佩奥在国务院发表的声明中说，合并工作完成后，美驻以大使馆内将设立一个新的巴勒斯坦事务部，负责处理巴勒斯坦相关事务。

据媒体报道，美驻耶路撒冷总领馆此前主要负责巴勒斯坦相关事务。

蓬佩奥称，并馆只是为了提高工作效率和成效，不代表美方对巴以问题的政策有所改变，美国仍然在耶路撒冷最终地位问题上“不站队”。

巴勒斯坦解放组织（巴解组织）执行委员会秘书长埃雷卡特当天发表声明说，关闭美国驻耶路撒冷总领馆的决定是基于“极端的”以色列右翼逻辑。巴方认为美国总统特朗普领导的政府无法在实现巴以和平中发挥作用，特朗普政府是“问题的一部分，而不是解决方案的一部分”。

埃雷卡特表示，巴勒斯坦国将为巴勒斯坦人民的事业履行职责，保护巴勒斯坦人民不可剥夺的权利，采取一切必要措施应对这一“危险的”举动。

２０１７年１２月，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都。２０１８年５月，美国将美驻以大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。巴方对此强烈反对。

耶路撒冷问题是阻碍巴以和平进程的症结之一。以色列１９６７年占领东耶路撒冷后，单方面宣布整个耶路撒冷为其“永久、不可分割的”首都。巴勒斯坦方面则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对整个耶路撒冷拥有主权。（参与记者：杨媛媛、赵悦）

(责编：冯人綦、曹昆)