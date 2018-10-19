俄罗斯总统普京会见杨洁篪

新华社俄罗斯索契１０月１８日电（记者魏忠杰 李铭）１０月１８日，俄罗斯总统普京在索契会见出席瓦尔代年会的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

普京请杨洁篪转达对习近平主席的亲切问候并表示，俄方高度赞赏并衷心感谢习近平主席９月出席东方经济论坛。中俄元首会晤达成的各项重要共识正在予以落实。俄方高度评价俄中全面战略协作伙伴关系的高水平，愿同中方一道，保持各层级密切交往，深化各领域务实合作。面对复杂多变的国际形势，俄中要进一步加强协调合作，维护和促进两国共同利益和世界和平与发展。

杨洁篪向普京转达习近平主席的亲切问候。杨洁篪表示，习近平主席９月成功出席第四届东方经济论坛，同总统先生举行了富有成果的会晤，就中俄关系下一阶段发展和国际形势深入交流，达成重要共识。中方愿同俄方一道，全面落实好两国元首达成的共识，特别是要深化能源、农业、高科技、创新、地方等领域的务实合作。明年是中俄建交７０周年，我们要精心设计安排好各项高层交往和有关庆祝活动，以此为契机，推动两国关系在这一重要年份取得新成果，再上新台阶，更好地造福两国人民和世界人民。

杨洁篪还对此次瓦尔代年会的成功举行表示祝贺。

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