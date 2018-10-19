杨洁篪出席第十五届瓦尔代国际辩论俱乐部年会

本报俄罗斯索契10月18日电 （记者殷新宇）10月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在俄罗斯索契出席第十五届瓦尔代国际辩论俱乐部年会并致辞。

杨洁篪指出，当前世界多极化加速推进，经济全球化深入发展，对和平与安全的追求成为各国普遍共识。同时，冷战思维、零和博弈仍然存在，单边主义持续抬头，贸易保护主义表现突出，战乱冲突仍在困扰世界许多地区。国际社会应以高度负责的精神，共创机遇，共迎挑战，共同改革和建设全球治理体系，携手建设更加幸福美好和谐的世界。

杨洁篪表示，在习近平外交思想指引下，中国坚持和平、发展与合作的理念，积极谋求建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体。中国将坚持和平发展道路，坚持对外开放，坚持多边主义，积极发展全球伙伴关系，推进共建“一带一路”，始终做世界和平的建设者、全球繁荣的贡献者、国际秩序的维护者。过去20多年来，中俄全面战略协作伙伴关系持续高水平运行，两国间全方位合作为国际社会树立了典范。中俄决心进一步发挥负责任大国作用，为世界注入更多正能量。

瓦尔代国际辩论俱乐部由俄罗斯发起成立，每年举办一次年会，系世界各国政治家、学者交流互动的重要平台。

《 人民日报 》（ 2018年10月19日 02 版）

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