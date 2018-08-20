青海玉树治多县六举措带动贫困户脱贫奔小康

8月12日，青海省玉树藏族自治州治多县县委常委、常务副县长童延林带领政府办、发改、畜牧、扶贫、卫生、住建等单位主要负责同志，深入立新乡，检查督导各项重点工作。

童延林要求，一是要全面提升基层党建水平。基层党建直接关系着党的执政基础，乡党委政府要进一步增强政治意识，加强党性修养，自觉按照党员标准规范言行，充分发挥模范带头作用，做到职务到位、认识到位；要清醒认识所肩负的责任，始终牢记人民的重托，不断加强学习，提升能力素质，做到职责到位、能力到位；要以更高的标准、更大的担当，把基层党建与脱贫攻坚、乡村振兴等工作紧密结合，理清思路，狠抓落实，做到担当到位、成效到位。

二是要进一步抓好扶贫领域问题整改。聚焦省、州督导检查反馈的问题，以开展脱贫攻坚作风建设年为契机，特别是缺档案资料、人员核实、项目落地方面以及政策落实不到位、基础工作不扎实、资金管理使用不规范等突出问题整改，举一反三、落实责任、限时整改，全面提升工作质量。要进一步转变作风，领导干部既要当好指挥员，又要当好战斗员，深入基层一线，深入贫困户家中，察实情、解难题、促落实，推动脱贫攻坚各项任务落地见效，打好打赢脱贫攻坚战。

三是要围绕乡村振兴战略抓发展。按照“五位一体”的总要求，围绕村级集体经济和产业扶持发展，构建乡村产业，实现产业兴旺；把农牧民技能培训和组织就业放在首要位置，强化乡村人力支撑；弘扬主旋律和社会正气，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风；打造牧民安居乐业的美丽家园，让良好生态成为乡村振兴支撑点；建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制。

四是要大力推进村级宣传思想文化工作。积极发挥宣传思想文化阵地引领和辐射作用，创新宣传方式方法，扩大村级覆盖面；积极开展意识形态领域宣传引导和乡风综合治理，做到“强化队伍管理、强化制度建设、强化宣传力度”。

五是要强化乡村社会综合治理能力。基层党组织是乡村社会治理的核心，群众一旦有诉求，首先会诉诸于党和政府而不是司法解决，基层党组织一定要切实加强自身建设，提升驾驭乡村社会治理的能力水平，主动引领和推动乡村社会发展的进程。要强化工青妇等组织作用，提高牧区社会的自我组织能力；要有效领导和协调面向基层的 多种服务，形成多层次的服务体系，让群众感受到党的关心关怀，从而巩固和加强党在群众中的地位与影响。

六是要依规使用好各类惠民资金。把有限的资金用在刀刃上，确保农民群众特别是困难群众得实惠。建立健全乡级、村级财务公开机制，完善村级财务管理制度，确保各类惠民资金发放及时足额到位，切实发挥出应有的作用。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)