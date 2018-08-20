巴基斯坦新总理阐述施政重点

巴基斯坦新任总理伊姆兰·汗８月１９日晚发表电视讲话，就巴经济、民生、反腐、治理改革等议题，阐述其施政思想和施政重点。

伊姆兰·汗说，当前巴经济发展遭遇前所未有的困难，债务水平达到历史新高，新政府将通过改革税收、支持企业扩大出口、促进中小企业发展、积极引进外资等举措推动经济发展，“而不是通过外部贷款来重建经济”。

伊姆兰·汗表示，巴基斯坦人类发展指数较低，医疗、卫生、教育等事业发展落后，孕妇和婴儿死亡率较高，儿童营养不良、发育迟缓，失学率、失业率较高等现象普遍。他将建设一个“简朴”型政府，节约政府开支，将资金更多地用于改善弱势群体的处境；同时努力为促进年轻人就业、创业创造条件。

关于反腐，他说，根除腐败是新政府的“优先事项”，政府将进一步加强反腐机构建设，完善相关法律法规，并希望巴基斯坦人民与他站在一起“拯救国家”。

伊姆兰·汗表示，改革司法系统也是新政府的工作重点，以加快久拖未决案件的审理，并加强对受歧视的弱势群体的支持。他还说，将推动政府权力下放，赋予基层更大的权力。

谈到巴国内安全局势，伊姆兰·汗说，恐怖主义和极端主义是巴国家安全面临的最大威胁。他发誓将实施强有力的反恐措施，以确保国家和平。

伊姆兰·汗在１７日巴国民议会的选举中当选新一届政府总理，并于１８日宣誓就职。（记者 季伟）

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