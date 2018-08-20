人民网讯 “2018中非卫生合作高级别会议——中非妇幼健康合作，携手助力母婴安全主题论坛”于8月17日在国家会议中心举行，来自中国、非洲多国的卫生部长、卫生部门高级官员、国际专家以及国际组织和发展机构的代表出席会议。会议通过主题演讲、专家讨论等形式沟通中非妇幼健康发展现状和问题，深入探讨中非在孕产妇和新生儿健康方面的优先合作领域，旨在通过加强南南合作、增加资金投入，推动改善非洲地区孕产妇与新生儿的健康状况。

代表在17日于北京举行的2018中非卫生合作高级别会议-“中非妇幼健康合作，携手助力母婴安全”专题论坛上发言。

“中非妇幼健康合作，携手助力母婴安全主题论坛”是由联合国儿童基金会、中国国家卫生健康委员会以及非洲联盟共同举办。会上，中国国家卫生健康委妇幼健康司副司长宋莉首先就近三十年来中国妇幼健康事业取得的主要成就、面临的主要挑战以及下一步的发展策略进行了介绍。她指出，妇幼健康工作是实现“健康中国2030”规划纲要、2030可持续发展议程（SDGs）的重要指标，过去三十年，中国在降低新生儿死亡率、五岁以下儿童死亡率和孕产妇死亡率方面取得了丰富的实践经验，妇幼健康水平得到显著提高。在此过程中“中国愿与各国一起继续履行国际责任，继续保持与国际组织的良好合作，加强国际交流，积极向非洲国家分享中国妇幼健康的成功经验，为全球妇女儿童健康水平的提高作出贡献”，宋莉还表示。

根据联合国儿童基金会（UNICEF）的统计数据，全球范围内每天有7000名新生儿死于可预防原因，非洲的新生儿死亡率高于其他高收入国家，撒哈拉以南非洲地区的新生儿死亡人数甚至占到全球新生儿死亡总数的38%。因此，关注非洲国家的妇幼健康状况，实施中非妇幼健康合作，对非洲经济增长以及人类发展都有着极为深远的影响。非洲联盟委员会社会事务司健康营养人口处处长玛格丽特· 安妮耶塔处长在发言中也表示，非洲2063发展议程的愿景之一是依赖于其人民，尤其是包括其妇女、 年轻人，以及对儿童的关爱来激发非洲人民的潜能，从而推动自身发展。联合国儿童基金会副执行主任夏海德· 阿兹法也说，“对新生儿、儿童生存及最弱势儿童的投资，不仅仅是必要之务，也是明智之举。”

联合国儿童基金会副执行主任夏海德· 阿兹法（Shahida Azfar）（中）在论坛上发言。

降低新生儿死亡率是千年发展目标“未达标”的一项指标，因此阿兹法还呼吁中国和非洲各国政府将终止可预防的孕产妇及新生儿死亡作为本次高级别会议的共同承诺，确保将孕产妇、新生儿和儿童健康保健纳入9月中非合作论坛成果文件的一项重要内容，同时承诺在下一个中非合作行动计划中划拨专门资金，着手应对这一问题，从而为2030年前实现可持续发展目标3，即人类良好的健康与福祉做出实质性贡献。（陶稳）

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