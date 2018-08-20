坚决反对罔顾事实 妄加评论中国国防建设

新华社北京8月18日电 外交部发言人陆慷18日就美国防部发表2018年度《涉华军事与安全发展报告》表示，中方坚决反对美方罔顾事实，对中国国防建设妄加评论。

有记者问：美国国防部日前发表2018年度《涉华军事与安全发展报告》，渲染“中国军事威胁论和军力不透明”，对中国加强国防建设表示关注。你对此有何评论？

陆慷说，美方上述报告罔顾事实，对中国国防建设妄加评论，对中方维护领土主权和安全利益的正当行为说三道四。中方对此坚决反对。

他表示，中国坚持走和平发展道路，奉行防御性国防政策，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国推进国防建设，旨在维护国家独立、主权和领土完整，是在行使一个主权国家的正当权利，完全正当合理、无可非议。

陆慷说，中方敦促美方摒弃“冷战”思维和零和博弈过时观念，客观、理性看待中国战略意图和国防建设，停止年复一年发表不负责任的报告，以实际行动维护中美两国关系、两军关系稳定发展。

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